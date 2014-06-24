中国新股：新股发行网上申购量大增，近几年首现网上中签率高于网下-证监会

路透北京6月24日 - 中国证监会周二表示，最新一轮的新股发行中，网上申购量较以往大幅增加，同时在近几年首次出现了网上中签率高于网下的情况。证监会再次强调，网上发行先缴款再配售是经过多年实践证明行之有效的配售方式，有助于投资者理性申购。

证监会微博的新闻稿称，今年3月以来，证监会对《证券发行与承销管理办法》等规则进行了调整。6月10日起，共有10家公司按新的规则启动发行，沪市、深市各5家。截至6月23日，10家公司均已完成定价，6家公司完成申购，4家公司尚在发行中。

从发行价格看，10家公司发行定价市盈率平均为17.76倍，较年初48家公司平均定价市盈率（29倍）低38.8%。发行定价市盈率差异明显，最高为伊顿电子（上海主板，23.2倍），最低为今世缘（上海主板，12.54倍）；有9家公司发行市盈率未超过同行业市盈率，平均低29%；有1家公司发行市盈率较同行业市盈率高44%，并按规则要求，连续三周发布特别风险提示公告。

从网上网下获配情况看，10家公司平均网上网下初始发行量分别为36%和64%。6家完成申购的公司网上认购倍数均高于150倍，回拨后网上发行量占比90%；回拨后网上平均中签率0.79%，网下平均配售比率0.24%，近几年首次出现网上中签率高于网下的情况。

从冻结资金情况看，6家已完成申购的公司网上网下共冻结资金5,639亿元，平均每家冻结资金940亿元。其中，网上冻结3，817亿元，平均每家冻结资金636亿元；网下冻结资金1,822亿元，平均每家冻结资金304亿元，均高于年初48家公司。

从申购情况看，网上投资者参与热情很高，网上申购量较以往大幅增加。年初48家公司仅有个别公司网上认购倍数超过150倍，本次6家完成申购的公司网上认购倍数最低为176倍，最高为515倍。据统计，在6只新股发行期间，参与申购的投资者二级市场净卖出金额很小，相当于6只新股申购资金5,639亿的6.3%。

证监会表示，网上申购采用现行方式，主要考虑：一是去年征求新股发行体制改革意见时，建议实行市值申购的意见较为集中，改革方案吸收了相关建议，规定参与网上申购的投资者需要持有一定数量非限售股份，目的是限制不参与二级市场的“打新专业户”申购新股。

二是网上配售不按持股市值进行比例配售，规定申购上限为网上初始发行量的千分之一，持股多的不一定获得配售多，有利于持股较少的中小投资者参与申购；三是网上发行先缴款再配售是经过多年实践证明行之有效的配售方式，有助于投资者审慎判断新股投资价值，理性申购。