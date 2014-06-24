中国金融：目前银行理财非标占逾30%，未来将突破刚性兑付--行业协会

《全球汇市》欧元兑美元创五个月高位，因法国大选结果缓解压力

* 欧元兑美元在亚洲盘初高见1.0940 * 法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票 * 美元指数下滑但削减跌幅，因避险货币日圆下跌 路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在亚洲盘初触及五个月高点，之前法国中间派总统候选人在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票中反建制冲击的风险。 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。 马克龙的胜利令他成为下个月第二轮投票的领跑者，也标志着主导法国政治60年的中间偏右和中间偏左两大阵营遭到了重大失利。 欧元兑美元 大涨0.9%至1.0868美元，稍早一度摸至1.0940，为11月10日以来最高水准。欧元兑日圆 跳涨2.3%报119.66日圆，此前触及一个月高位120.935。 市场参与方表示，第一轮投票后的释然性空头回补提振欧元，并触发止损单。 “我们看到开盘最初阶段流动性稀薄时出现大幅波动，所以在亚洲交易时段的余下时