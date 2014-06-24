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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 18:17 BJT

亚洲橡胶：TOCOM橡胶期货收低，受累于获利了结和油价下跌

“指标合约承压，因为投资者了结获利，保护短期收益，”Yutaka Shoji分析师Jiong Gu称。

据交易商称，原油价格下跌也对橡胶市场疲软造成了影响。

泰国政府高级官员周二称，军政府计划通过增加国内消费而非干预市场来支撑下滑的胶价。

上海期交所主力9月期胶合约 上涨30元人民币，收报每吨15,285元。

新加坡SICOM近月7月橡胶合约 最新报每公斤179.30美分，下滑0.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 王冠中/高琦)
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