东欧情势：总统普京请求上议院废除军事干涉乌克兰的权力--报导

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
=============================今日重要政经日程==========================
路透莫斯科6月24日 - 国际文传电讯社引述政府发言人报导称，俄罗斯总统普京周二请求上议院废除军事干涉乌克兰的权力。此前，上议院批准俄罗斯军队有权对乌克兰进行军事干涉，以保护当地俄语居民。
“国家元首已经向议会请求，废除该决议...即在乌克兰使用俄罗斯军队，”该机构引述Dmitry Peskov称。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
=============================今日重要政经日程==========================
路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月