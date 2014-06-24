投行观点：中资股升势料延至第三季，地产市道不景拖低企业盈利--高盛

路透香港6月24日 - 投行高盛的报告称，预期中资股近期升势可延续至第三季，但该行下调企业盈利增长预测，以反映地产市道不景带来影响。

报告称，恒生国企指数 于第二季录得4%升幅，与亚洲指标指数走势一致，很大程度上得益于由政策推动的估值调升。短期而言，该行对中资股仍然策略性看好，并维持恒生国企指数12个月目标12,000点，即三年交易区间的高端，并较现水平约有17%上升空间。

“预期政策带动的股市复苏将延续至第三季，但中期升势可能仍然受到结构性改革/担忧所限制。”该行分析师Ben Bei在报告中称。

虽然看好中资股表现，但高盛下调今明两年企业每股盈利增长预测至6%及7%，以反映房地产市场下滑带来影响。

报告指出，基于对供需和政策的分析，该行认为内地房地产市场很大机会出现两年调整期，但全面崩溃的可能性低，并相信持续的需求以及潜在的政策放松可以帮助房地产市场软着陆。

组合投资策略方面，高盛继续偏好传统但与地产关连度较低的行业，对增长类股票持选择性态度并聚焦于盈利能否达标。建议“增持”石油及天然气和医护行业，亦看好受惠成熟市场复苏的交通行业；将建筑材料评级改为“减持”，又继续看淡汽车和电讯。并推出中国出口复苏和国企改革的一篮子投资建议。

恒生国企指数周二收升0.51%，报10,250.16点，优于恒生指数 0.33%升幅。（完）