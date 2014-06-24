CNH动态：离岸即期跟随在岸小幅走贬，短期料横盘震荡为主

国际油市：OPEC技术委员会建议延长减产协议六个月--消息人士
路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透香港6月24日 - 离岸人民币现汇 周二跟随在岸走势略微走贬，交易员称，近日盘中波幅日渐走窄，市场对中国经济基本面负面因素关注已尽充分，短期内市场以横盘震荡为主。
“这段时间离岸即期一直是跟随境内方向，今天在岸即期市场尾盘有油盘购汇引离岸有所下跌，但感觉整个市场还是希望往人民币升值方向走，因市场对中国经济基本面的负面因素关注挺充分了。“一位中资大行交易员称。
他并表示，近期会关注即将举行的中美战略对话及7月10日贸易数据，”过了7月，可能人民币汇率还是会往下行（升值），但是速度会放慢，波动性肯定也会加大。 “
本地时间下午18:17时，离岸人民币现汇 报6.2276，较上交易日跌46个点子或0.07%，与境内人民币价差39点子。
中国人民币兑美元 周二略走软至6.2315，盘间波幅较窄。中间价微幅高开，延续企稳态势。交易员称短期内横盘整理可能性较高，但也要关注临近月底时会不会出现大额购汇对汇率产生冲击。
中国人行研究局首席经济学家马骏周二表示，中国需要增强人民币汇率弹性，以应对资本流动可能上升。他并表示，如果中国开放资本帐户，净资本流动规模可能并不如有些人预期的那么大。
全球汇市方面， 周二欧元和英镑保持稳定，稍晚英国央行总裁卡尼将作证词陈述，而德国将公布企业景气调查，可能凸显欧元区和英国货币政策的背离。（完）
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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 林高丽)
路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
================== 今日重要政经消息================= 4月24日（周一） 昆明机床公布末期业绩。 东北电气公布首季业绩。 麦格理大中华论坛。 *15:30 罗兵咸永道中国银行业研究报告记者会。 16:30 汇丰控股在港举行非正式股东周年大会。 ================== 近期重要政经消息================= 4月25日（周二） 公布3月份进出口数据。 中信银行公布首季业绩。 国药控股公布首季业绩。 中远海运港口公布首季业绩。 粤海置地公布首季业绩。 中国铝业公布首季业绩。 东方证券公布首季业绩。 华能国际电力股份公布首季业绩。 马鞍山钢铁股份公布首季业绩。 15:30 朗廷股东周年大会。 4月26日（周三） 安徽海