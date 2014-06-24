CNH动态：离岸即期跟随在岸小幅走贬，短期料横盘震荡为主

路透香港6月24日 - 离岸人民币现汇 周二跟随在岸走势略微走贬，交易员称，近日盘中波幅日渐走窄，市场对中国经济基本面负面因素关注已尽充分，短期内市场以横盘震荡为主。

“这段时间离岸即期一直是跟随境内方向，今天在岸即期市场尾盘有油盘购汇引离岸有所下跌，但感觉整个市场还是希望往人民币升值方向走，因市场对中国经济基本面的负面因素关注挺充分了。“一位中资大行交易员称。

他并表示，近期会关注即将举行的中美战略对话及7月10日贸易数据，”过了7月，可能人民币汇率还是会往下行（升值），但是速度会放慢，波动性肯定也会加大。 “

本地时间下午18:17时，离岸人民币现汇 报6.2276，较上交易日跌46个点子或0.07%，与境内人民币价差39点子。

中国人民币兑美元 周二略走软至6.2315，盘间波幅较窄。中间价微幅高开，延续企稳态势。交易员称短期内横盘整理可能性较高，但也要关注临近月底时会不会出现大额购汇对汇率产生冲击。

中国人行研究局首席经济学家马骏周二表示，中国需要增强人民币汇率弹性，以应对资本流动可能上升。他并表示，如果中国开放资本帐户，净资本流动规模可能并不如有些人预期的那么大。

全球汇市方面， 周二欧元和英镑保持稳定，稍晚英国央行总裁卡尼将作证词陈述，而德国将公布企业景气调查，可能凸显欧元区和英国货币政策的背离。（完）

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