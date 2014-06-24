基金观点：中国保险、石油及天然气等“旧经济”仍具投资价值--施罗德

路透香港6月24日 - 施罗德投资 周二称，近期投资者聚焦于互联网等“新经济”，忽略了中国投资领域中许多前景理想的公司及趋势，而该行认为，“旧经济”行业如保险、石油及天然气仍具有投资价值。

施罗德亚洲(日本除外)股票投资副总监卢伟良在其报告中指出，近期关于中国投资的新闻头条中，最受关注的话题莫过于所谓的“新经济”，即医疗保健、互联网及其他消费相关的行业。对于任何投资者而言，新经济思维确是一个令人兴奋的长期机遇，但鉴于市场评论人士仅是关注近期最热门的科技及医疗保健公司，使中国投资领域中许多前景理想的公司及趋势却受到冷落。

以保险为例，虽然与银行一样受到理财产品及信托产品扩张的影响，但最近中国保监会对财险商完成最新一轮的第二代偿付能力体系测试，实施新的监管制度将为保险业新增440亿元人民币的自由盈余，令汽车保险的资本需求得到放宽，预期将使大型保险商受惠，并促使保险商增加投资以争取市场占有率。与此相应的是，寿险行业的承保业务亦出现复苏。

“保险商若能够制定灵活审慎的扩张策略（而非不惜代价地追求资产增长），则宏观环境将有利于保险商的销售增长，并为该行业的长期前景带来支持。”她说。

她并称，即使是由国有企业主导的行，亦传来一些与改革相关的利好消息，例如石油及天然气巨头中石化 宣布计划分拆旗下的营销业务分支。此外，备受诟病的垄断型国有企业仍有许多投资价值可供挖掘，而这些行业的改革对于业内公司及相关企业而言并非都是不利的消息。

房地产行业面对相同情况，这些企业的股价相对于资产净值亦存在大幅折让。各主要行业的税项改革（由营业税改为增值税）将为房地产行业带来利好。市场预期，若在增值税的计算中能够扣减土地成本，当相关改革措施在2015年底实施后，房地产开发商的税务负担将大幅降低。

与此同时，仿效美国在页岩天然气革命巨大成功，中国新兴的页岩天然气行业亦被视为能源行业的长期利好因素。虽然中国在2020年前达到600-1,000亿立方米的目标能否实现尚存争议，然而当局对于追求更清洁的经济增长资源的目标非常明确，政府在这方面作出大量投资，将有利于石油及天然气巨头以及专业勘探设备制造商的发展。

施罗德预期，由于中国继续实施所需的经济结构改革及调整，市场将持续波动，但相信结构性经济转型会为长线投资者带来吸引的入市机会。展望未来数十年，继续认为消费、医疗保健及互联网行业将带来机遇。（完）