美国热股：摩根士丹利给予化妆品零售商SALLY BEAUTY“加码”的初始评级

《全球主要国家债券发行预告》--4月24日-5月1日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售票息1/8%、2046年到期的通胀保值公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26 意大利 标售国库券 4/26 日本 标售三个月期贴现国库券 4/27 美国 发售七年期公债 4/27 意大利 标售中长期公债 4/28 日本 标售两年期公债 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 杜明霞；审校 张若琪)