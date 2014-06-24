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市场报道 | 2014年 6月 24日 星期二 21:38 BJT

美国热股：摩根士丹利给予化妆品零售商SALLY BEAUTY“加码”的初始评级

路透6月24日 - 摩根士丹利给予化妆品零售商和分销商SALLY BEAUTY “加码”的初始评级。

该股股价在盘初交易中上涨0.7%。(完)
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