美国热股：汽车餐厅运营商SONIC季报好于预期，股价开盘持平

路透6月24日 - 汽车餐厅连锁运营商SONIC CORP 公布的第三季财报高于预期，受助于同店销售增长5.3%。

SONIC预计2014年其同店销售增速将在单位数低段，汽车餐馆利润率改善75-125个基点。 Wunderlich将该股目标价从25美元上调至26美元，给予“买入”的评级。