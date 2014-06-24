美国热股：汽车餐厅运营商SONIC季报好于预期，股价开盘持平

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8690元附近
路透上海4月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.869元附近，较上日升值约133点。
路透6月24日 - 汽车餐厅连锁运营商SONIC CORP 公布的第三季财报高于预期，受助于同店销售增长5.3%。
SONIC预计2014年其同店销售增速将在单位数低段，汽车餐馆利润率改善75-125个基点。 Wunderlich将该股目标价从25美元上调至26美元，给予“买入”的评级。
盘初公司股价近持平，报22.60美元。(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
路透上海4月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.869元附近，较上日升值约133点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售票息1/8%、2046年到期的通胀保值公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26 意大利 标售国库券 4/26 日本 标售三个月期贴现国库券 4/27 美国 发售七年期公债 4/27 意大利 标售中长期公债 4/28 日本 标售两年期公债 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 杜明霞；审校 张若琪)
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