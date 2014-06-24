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市场报道 | 2014年 6月 24日 星期二 21:40 BJT

美国热股：汽车餐厅运营商SONIC季报好于预期，股价开盘持平

路透6月24日 - 汽车餐厅连锁运营商SONIC CORP 公布的第三季财报高于预期，受助于同店销售增长5.3%。

SONIC预计2014年其同店销售增速将在单位数低段，汽车餐馆利润率改善75-125个基点。 Wunderlich将该股目标价从25美元上调至26美元，给予“买入”的评级。

盘初公司股价近持平，报22.60美元。(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
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