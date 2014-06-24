美国股市：开盘下跌，上周大涨后投资者继续寻找大势方向

路透纽约6月24日 - 周二美国股市开盘小跌，显示在上周股市大涨，几大股指创纪录高位后，投资者继续在寻找方向。

道琼工业指数 开盘跌20.27点或0.12%，报16,916.99点；标准普尔500指数 跌3.6点或0.18%，至1,959.01点；Nasdaq指数 上涨0.71点或0.02%，报4,369.39点。(完)