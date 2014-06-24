《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月24日

台湾已公布经济指标--2017/4/24
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 48.55 +3.01 +6.61 5871168
搜狐 56.03 -0.12 -0.21 563073
网易 77.62 +0.91 +1.19 464056
百度 181.19 +3.65 +2.06 5869261
台湾
台湾积体电路 20.78 -0.07 -0.34 1830562
联电 2.38 +0.00 +0.00 117937
日月光 6.35 -0.07 -1.09 287937
硅品精密 8.04 -0.02 -0.25 658109
和信超媒体 1.01 +0.01 +1.00 147764
友达 3.78 +0.04 +1.07 76387
中华电信 32.04 +0.15 +0.47 30613
台湾国际航电 59.91 -0.17 -0.28 1464123
香港
中国移动 47.91 -0.05 -0.10 134183
中国联通 14.98 -0.12 -0.79 67090
中国电信 49.24 +0.74 +1.53 14497
中芯国际 4.08 +0.06 +1.49 9757
电讯盈科 5.61 +0.08 +1.45 1098
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (整理 张荻；审校 龚芳)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64% 年变动率 4/24 1620 M2年增率 3月 -- +3.56% * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620
以下为路透中文新闻为您整理的4月17日-21日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。 公开市场操作: --鉴于季度缴税高峰对资金面的冲击，继上周运用抵押补充贷款(PSL)+逆回购组合后，本周中国央行又转为中期借贷便利(MLF)+逆回购搭配投放流动性。央行多措并举且交替操作，平滑流动性及维稳资金面意图明显。