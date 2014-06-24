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市场报道 | 2014年 6月 25日 星期三 06:39 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月24日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 48.55 +3.01 +6.61 5871168

搜狐 56.03 -0.12 -0.21 563073

网易 77.62 +0.91 +1.19 464056

百度 181.19 +3.65 +2.06 5869261

台湾

台湾积体电路 20.78 -0.07 -0.34 1830562

联电 2.38 +0.00 +0.00 117937

日月光 6.35 -0.07 -1.09 287937

硅品精密 8.04 -0.02 -0.25 658109

和信超媒体 1.01 +0.01 +1.00 147764

友达 3.78 +0.04 +1.07 76387

中华电信 32.04 +0.15 +0.47 30613

台湾国际航电 59.91 -0.17 -0.28 1464123

香港

中国移动 47.91 -0.05 -0.10 134183

中国联通 14.98 -0.12 -0.79 67090

中国电信 49.24 +0.74 +1.53 14497

中芯国际 4.08 +0.06 +1.49 9757

电讯盈科 5.61 +0.08 +1.45 1098

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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