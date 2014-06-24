美国利率：明年中期开始升息的预期是“合理的”--纽约联储总裁杜德利

中国个股：上海银行拟发不超过200亿元优先股，以补充其他一级资本
路透上海4月24日 - 中国中型银行--上海银行周日晚公告称，拟发行不超过200亿元人民币的优先股，募集资金全部用于补充该行其他一级资本。
与此同时，美联储低估了失业率下降的速度，目前看来今年稍后失业率将接近正常水准。
杜德利的讲话暗示，美联储并不急于在今年末结束购债后升息。杜德利的讲话通常反映了美联储占主导地位的观点。
短期利率期货交易商目前预计在2015年6月，美联储可能将开始逐步升息。
费城联邦储备银行总裁普洛瑟在另一场合表示，他“越加担心我们可能要在不远的将来调整沟通方式，具体地说，我认为声明中的前瞻性指引或许过于被动。”
普洛瑟的言论反映了美联储中少部分官员的担心，即美联储可能耽搁太久后才会升息，这样通胀将呈螺旋式上升，以致最后失控。杜德利周二明确表示，他不认可这样的忧虑。
杜德利称，“目前环境下，继续执行极度宽松的货币政策是非常适宜的，因为我们正朝目标迈进，但尚未达到目标。”(完)
(编译 徐文焰/于春红; 审校 张荻)
路透上海4月24日 - 中国中型银行--上海银行周日晚公告称，拟发行不超过200亿元人民币的优先股，募集资金全部用于补充该行其他一级资本。
(重温稿) * 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/
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