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债券 | 2014年 6月 25日 星期三 06:55 BJT

美国利率：明年中期开始升息的预期是“合理的”--纽约联储总裁杜德利

与此同时，美联储低估了失业率下降的速度，目前看来今年稍后失业率将接近正常水准。

杜德利的讲话暗示，美联储并不急于在今年末结束购债后升息。杜德利的讲话通常反映了美联储占主导地位的观点。

短期利率期货交易商目前预计在2015年6月，美联储可能将开始逐步升息。

费城联邦储备银行总裁普洛瑟在另一场合表示，他“越加担心我们可能要在不远的将来调整沟通方式，具体地说，我认为声明中的前瞻性指引或许过于被动。”

普洛瑟的言论反映了美联储中少部分官员的担心，即美联储可能耽搁太久后才会升息，这样通胀将呈螺旋式上升，以致最后失控。杜德利周二明确表示，他不认可这样的忧虑。

杜德利称，“目前环境下，继续执行极度宽松的货币政策是非常适宜的，因为我们正朝目标迈进，但尚未达到目标。”(完)

(编译 徐文焰/于春红; 审校 张荻)
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