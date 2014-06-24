美国经济：距离恢复“正常”状态还需要大约两年--旧金山联储总裁

中国个股：上海银行拟发不超过200亿元优先股，以补充其他一级资本
路透上海4月24日 - 中国中型银行--上海银行周日晚公告称，拟发行不超过200亿元人民币的优先股，募集资金全部用于补充该行其他一级资本。
路透加州帕洛阿尔托6月24日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，未来两年美国经济可能将恢复良好态势，而且随着美国联邦储备理事会(美联储/FED)长期以来的超宽松货币政策临近尾声，利率将开始上调。
“我们距离实现充分就业、经济恢复正常以及通胀率回到正常水准大概还需要两年时间，”威廉姆斯表示。“我对经济增长的中期前景相当乐观。”
但他没有给出具体经济预测，也没说他预计美联储将何时开始升息。他指出，“非常明显，未来五年利率将趋于上升，而不是下降。”(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
路透上海4月24日 - 中国中型银行--上海银行周日晚公告称，拟发行不超过200亿元人民币的优先股，募集资金全部用于补充该行其他一级资本。
(重温稿) * 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/
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