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债券 | 2014年 6月 25日 星期三 07:21 BJT

美国经济：距离恢复“正常”状态还需要大约两年--旧金山联储总裁

路透加州帕洛阿尔托6月24日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，未来两年美国经济可能将恢复良好态势，而且随着美国联邦储备理事会(美联储/FED)长期以来的超宽松货币政策临近尾声，利率将开始上调。

“我们距离实现充分就业、经济恢复正常以及通胀率回到正常水准大概还需要两年时间，”威廉姆斯表示。“我对经济增长的中期前景相当乐观。”

但他没有给出具体经济预测，也没说他预计美联储将何时开始升息。他指出，“非常明显，未来五年利率将趋于上升，而不是下降。”(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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