美国与加拿大经济指标预测--6月25日-7月2日****

台湾已公布经济指标--2017/4/24
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
6月23日当周
6月25日(三)
-- 美国建筑许可年率(万户) 5月修正值 -- 99.1
1100 美国抵押贷款市场指数 6月20日当周 -- 351.6
再融资指数 -- 1,334.0
1230 美国企业获利 第一季修正值 -- -13.7%
1230 美国耐久财订单 5月 持平 +0.6%
扣除运输的耐久财订单 +0.4% +0.3%
扣除国防的耐久财订单 -- -1.0%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% -1.2%
1230 美国第一季实质国内生产总值(GDP)环比年率 第一季终值 -1.7% -1.0%
GDP最终销售 持平 +0.6%
GDP民间消费 -- +3.1%
GDP隐性平减指数 +1.3% +1.3%
个人消费支出(PCE)物价指数 +1.4% +1.4%
核心PCE物价指数 +1.2% +1.2%
1300 美国Markit服务业PMI 6月初值 58.0 58.1
1345 美国Markit综合PMI 6月初值 -- 58.6
6月26日(四)
-- 美国达拉斯联储PCE物价指数 5月 -- +2.5%
1230 美国实质个人支出 5月 -- -0.3%
个人所得 +0.4% +0.3%
PCE物价指数(较前月) -- +0.2%
核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.4%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月21日当周 31 31.2
四周均值(万人) -- 31.175
续请失业金人数(万人) 6月14日当周 257 256.1
1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 6月 -- 正10
6月27日(五)
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 持平 -0.2%
(较上年同期) +3.8% +3.9%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 6月终值 82.0 81.2
现况指数 96.0 95.4
预期指数 72.8 72.2
1430 美国ECRI经济领先指标 6月20日当周 -- 135.4
6月30日当周
6月30日(一)
1230 加拿大GDP(较前月) 4月 -- +0.1%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 6月 62.9 65.5
1400 美国成屋待完成销售指数 5月 -- 97.8
成屋待完成销售指数(较前月) +0.8% +0.4%
7月1日(二)
-- 美国整体汽车销售年率(万辆) 6月 1,640 1,677
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月28日当周 -- --
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月28日当周 -- --
1345 美国Markit制造业PMI 6月终值 -- 57.5
1400 美国建筑支出 5月 +0.4% +0.2%
1400 美国IBD消费者信心指数 7月 -- 47.7
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 6月 55.8 55.4
ISM制造业投入物价分项指数 -- 60.0
ISM制造业就业分项指数 -- 52.8
ISM制造业新订单分项指数 -- 56.9
1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业指数 6月 -- 13.1
7月2日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 6月27日当周 -- --
再融资指数 -- --
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 6月 -- 5.2961
1215 美国ADP就业报告(万人) 6月 增加20.5 增加17.9
1330 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 52.2
1345 美国ISM纽约企业活动指数 6月 -- 630.1
1400 美国工厂订单(较上月) 5月 +0.3% +0.7%
耐久财订单(较上月) 5月修正值 -- --
扣除运输的耐久财订单(较上月) -- --
扣除国防的耐久财订单(较上月) -- --
扣除飞机的非国防资本财订单(较上月) -- --(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 戴素萍 审校 张荻)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64% 年变动率 4/24 1620 M2年增率 3月 -- +3.56% * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620
以下为路透中文新闻为您整理的4月17日-21日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。 公开市场操作: --鉴于季度缴税高峰对资金面的冲击，继上周运用抵押补充贷款(PSL)+逆回购组合后，本周中国央行又转为中期借贷便利(MLF)+逆回购搭配投放流动性。央行多措并举且交替操作，平滑流动性及维稳资金面意图明显。