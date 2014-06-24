中国央行：保持货币信贷与社会融资合理增长，改善和优化融资结构

路透上海6月25日 - 中国人民银行最新发布报告表示，2014年要保持货币信贷总量与社会融资规模合理增长，改善和优化信贷结构，守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

刊登在央行网站的2013年中国区域金融运行报告中还提到，未来一段时间中国各地区经济仍有望保持平稳发展态势，但经济增长的内生动力尚待增强，经济结构性矛盾仍比较突出。

“一些低效率部门和企业大量占用资源，影响了资金周转速度和使用效率，并且对其它主体特别是中小企业形成挤出，使总量政策效果受到影响，金融领域潜在风险隐患值得关注，资源环境约束也进一步凸显。”报告称。

央行表示，今年要积极盘活存量、用好增量，改善和优化信贷结构，推动市场融资多元化发展，提高直接融资比重，并强化流动性、内控和风险管理，

此外，要落实好差别化住房信贷政策，进一步发挥开发性金融对棚户区改造的支持作用。严格控制对高耗能、高排放行业和产能过剩行业的贷款，促进产能过剩矛盾化解。

浏览报告详情，请点击央行网站 www.pbc.gov.cn（完）