《中国债券市场每日交易备忘》--6月26日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国进出口银行至多60亿元人民币三年期固息增发债10:00-11:00招标，收益率预测均值4.52% 进出口银行至多60亿元五年期固息增发债10:00-11:00招标，收益率预测均值4.72% 财政部500亿元三个月期国库现金定期存款9:00-9:30招标 兴业银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:00报价发行，参考收益率4.6501% 浙商银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6801% 光明食品集团20亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，交行和平安银行主承 武汉商联集团股份有限公司4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，中信银行和交行主承 华油天然气股份有限公司3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，渤海银行主承 江苏连云港发展集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，交行主承 四川省盐业总公司3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 深赤湾A 4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，招行主承 邯郸市交建有限公司3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，交行主承 龙力生物 3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，华夏银行主承 内蒙古太西煤集团股份5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中行主承 广西交通投资集团15亿元七年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 陕西省交建集团公司20亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，建行和中信银行主承 盐城东方投资开发集团11亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 华油天然气股份有限公司5亿元两年期中票簿记建档(主体评级AA)，渤海银行主承 四川省盐业总公司1亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 北京海淀玉渊潭农工商总公司10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，广发银行主承 南宁绿港建设投资5亿元七年期固息企业债簿记建档(主体评级AA)，国海证券主承 晋江工业园区开发建设8亿元七年期固息企业债簿记建档(主体评级AA)，长江证券主承 江苏省宿迁市中小企业0.9亿元三年期集优票据簿记建档(主体评级AAA)，农行主承 =========================================================================== 二、新债上市： 天津农商行36亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债1421004，票面利率6.9% 临桂新区城建10亿元七年期固息债1480348，票面利率6.9% 合肥市滨湖新区建设20亿元五年期固息债1480349，票面利率6.35% 重庆渝南资产经营15亿元七年期固息债1480357，票面利率7.05% 日照经济技术开发区9亿元七年期固息债1480358，票面利率6.53% 重庆市长寿生态旅业7亿元七年期固息债1480367，票面利率7.1% 中国银行 76.93亿元855天期浮息(一年定存基准)优先A档资产支持证券(ABS)1489016，基本利差3% 中行 8.91亿元1220天期浮息(一年定存基准)优先B档ABS 1489017，基本利差3.98% 中国兵器工业集团10亿元三个月期超短融011497001，票面利率4.6% 南昌城建投资20亿元五年期中票101464024，票面利率6.38% ============================================================================ 三、缴款： 国家开发银行50亿元五年期固息增发债140209，发行价格104.28元 国开行60亿元一年期固息增发债140213，发行价格100.14元 国开行40亿元七年期固息增发债140214，发行价格99.8439元 国开行50亿元三年期固息债140216，票面利率4.5% 广东省59.2亿元五年期自发自还地方债1463001，票面利率3.84% 广东省44.4亿元七年期自发自还地方债1463002，票面利率3.97% 广东省44.4亿元10年期自发自还地方债1463003，票面利率4.05% 神木县国资15亿元七年期固息债1480370，票面利率7.28% 广西百色开发投资集团7亿元七年期固息债1480371，票面利率7.27% 如东县东泰社会发展11亿元七年期固息债1480373，票面利率6.99% 中国铝业公司50亿元一年期短融 中国西电集团公司5亿元一年期短融 新疆天业(集团)5亿元人民币一年期短融 新华联控股公司10亿元一年期短融 昊华能源 5亿元一年期短融 保利协鑫公司4亿元一年期短融 新疆城建 3亿元一年期短融 盛运股份 2亿元一年期短融 盐城市市政公用投资5亿元五年期中票 河南省许昌市0.6亿元三年期中小企业集优票据 ============================================================================ 四、还本付息： 中信银行 15亿元三个月期同业存单111408004到期兑付，参考收益率5.10% 05建元1A 05310110付息 05建元1B 05310120付息 05建元1C 05310130付息 05建元１S 05310140付息 06国债09 060009付息 07建元1A 0731011付息 07建元1B 0731012付息 07建元1C 0731013付息 07三峡债 078027付息 09津临港债 0980111付息 09淮南城投债 0980112付息 12吉林铁投债 1280187付息 12广东高速债 1280188付息 12本钢MTN1 1282214付息 12苏垦MTN1 1282215付息 14招商1A 1489019付息 14招商1B 1489020付息 14工元1A 1489032付息 14工元1B 1489033付息 14福元1A 1489044付息 14福元1B 1489045付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --评级机构标准普尔最新表示，北京市基础设施投资有限公司（京投）率先涉足海外债券市场，可能引发包括 城市轨道交通公司在内的地方融资平台效仿，以期在当前财政收入趋紧的大环境之下多元化融资渠道。 --为促进和规范外汇衍生产品市场发展，更好地满足市场主体管理汇率风险需求，中国国家外汇管理局周三称 ，将支持银行在普通欧式期权和实需交易前提下，对客户开展买入或卖出以及组合等多样化期权业务，并增加货 币掉期业务的本金交换形式。 6/27公布1-5月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 康熙泽；审校 吴芳/边竞)