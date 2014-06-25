金砖国家：6月24日股汇市收盘纵览

路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月24日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周二收报1,048.14点。
中国股市：沪综指震荡收涨，资金面紧张局面有所缓解
香港股市：收升0.3%，中资能源股下滑限制涨幅
中国汇市：人民币即期续收贬，短线料持稳但须防月底大额购汇
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拉美股市：巴西股市跳涨1%，因外资在连两日跌势后敲进股票；同时美股创纪录新高，普遍提振拉美市场。巴西股指 升1%至54,757点。
拉美汇市：巴西雷亚尔和墨西哥比索下滑，因美国数据强劲带动美元普涨
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南非股市：连续第二天下跌，铂金矿业股回吐部分上日升幅，因投资人评估了薪资协议的成本。指标Top-40绩优股指数 下跌0.4%至45,871点；综合指数 跌0.33%至50,890点。
南非汇市：兰特兑美元 收盘报10.6405
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印度股市：上涨逾1%，终止连四日下跌局面，Reliance Industries 等绩优股在看好改革下而上涨；此外原油价格下跌也助一臂之力。指标BSE指数 上涨1.35%，报25,368.90点；NSE指数 涨1.16%，报7,580.20 点。
印度汇市：印度卢比上涨，终止连两日跌势，因国内股市上涨带动美元卖盘，但进口商的月底美元买需抑制卢比进一步的升势。卢比兑美元 收报60.1325/1425，周一为60.20/21。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收升3.43%，报768.43点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.91%，至33.8175卢布；卢布兑欧元 升0.89%，至46.0000卢布。(完)
(整理 戴素萍 审校 张荻)