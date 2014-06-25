《路透晚报》--6月25日日间新闻摘要（中港台）

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
【政经】
--中国财政：实行全口径预算管理，对债务高风险地区进行风险预警--财长
中国财政部长楼继伟表示，要扎实推进财税体制改革，实行全口径预算管理，加强地方政府性债务管理，密切跟踪和评估地方政府性债务风险状况，对债务高风险地区进行风险预警，坚决制止地方政府违法违规举债行为。
--《财经洞察》中国财政审计曝光乱象，预算法修订应尽快出台
中国审计署最新公布对2013年度中央预算执行和其他财政收支的审计报告，从中不难看出财政预算收支划分不清，财政资金大量沉淀，管理不规范等问题多多。究其原因与现行财政体制弊端有关，而财税改革又注定是本届政府诸多改革内容中最艰难的一项。因此要解眼下燃眉之急，莫不如让已历时10年的预算法修订案尽快出台。
--中国央行：关注金融领域潜在风险隐患，保持稳定适宜的货币金融环境
中国央行发布年度区域金融运行报告称，中国经济结构性矛盾仍比较突出，金融领域潜在风险隐患值得关注，2014年要保持货币信贷总量与社会融资规模合理增长，为经济持续健康发展创造稳定适宜的货币金融环境。
--中国经济：地方政府性债务增长有所放缓，存在管理制度不健全等问题
中国审计署最新报告称，从对2013年6月底以来地方政府性债务变化的跟踪情况看，地方政府性债务增长有所放缓，但存在管理制度不健全，省本级债务借新还旧数额较大等问题。
--中国金融：监管人士称定向降准拟以一年为考核周期--报载
中国年内连续两次定向降准后，未来的执行方向广受市场关注。中国证券报周三引述监管部门人士表示，对服务三农、小微企业达标的金融机构实施定向降准，目前初步想法是一年一考核，下次要到明年，再考察2014年的情况。
--中国金融：部分企业债务率过高、高收益理财产品违约风险上升--央行副行长
中国央行副行长刘士余周二称，当前中国部分领域或地区的金融风险比较突出，主要表现为部分企业债务率过高、产能严重过剩行业不良贷款上升、高收益理财产品兑付违约风险上升、金融业网络和信息安全存在隐患等。
--中国金融：审计署揭黄金虚假贸易，称去年八家银行3,750亿元贷款存问题
中国审计署最新发布对工商银行等八家银行及中投等三家金融机构2013年经营情况的审计报告，发现银行有3,750亿元人民币贷款投放存在问题，并首揭25家黄金加工企业的虚假贸易。
--中国金融：社保基金自营指数化投资亏损，收益虚增逾百亿--审计署
在中国国家审计署的2013年度审计报告中，全国社保基金理事会被“点名”。报告指出，社保基金的自营指数化投资出现亏损，而且2009年以来，社保基金会未按规定对所持的六只股票进行减值计提，致使当期收益虚增103.02亿元人民币。
--中国金融：人民币国际化需发展离岸市场，形成海外资金沉淀--工行董事长
全球资产最大银行--中国工商银行董事长姜建清周二晚间表示，人民币国际化需要尽快推进离岸人民币产品和市场的发展，让人民币在海外沉淀。
--中国经济：货币政策解决不了结构性问题，全面开闸危害大--人民日报
人民日报海外版周三称，货币政策解决不了当前经济存在的结构性问题，货币全面开闸危害大。未来，货币政策将维持稳健基调，全面降准的可能性不大。
--中国金融：浙江银行业贷款增速放缓，表外融资比例提高推升风险
中国央行发布2013年浙江省金融运行报告称，当年浙江银行业税后利润同比下降4.1%，贷款增速有所放缓，银行表外融资日趋活跃，此举料推高银行业和企业未来的风险。
--两岸关系：中国国台办主任首度访台，台湾称希望持续拓展对外经贸关系
台湾与中国主管两岸事务官员继今年2月在大陆南京见面后，今日再度于台北会面，台湾向大陆表达希望持续拓展对外经贸关系，大陆则称希望两岸关系持续保持发展势头。
--中国央行：二季度居民就业预期降至47.8%，至少为三年来最低
中国央行周三公布二季度城镇储户问卷调查报告显示，二季度就业预期降至47.8%，至少为2011年二季度以来最低水准。
【固定收益】
--《中国新债预测》进出口行两期债收益率预期较为集中，均值略低于二级
中国进出口银行周四将招标增发两期固息债。路透调查显示，本周现券市场走势较为平稳，加之此前有农发和国开多期金融债招标结果作参考，市场对明日两期债预期较为集中，三年和五年增发收益率预测均值将继续略低于二级，分别为4.52%和4.72%。
--中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求
业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。
--中国货币市场：隔夜及七天回购利率窄幅波动，跨月资金供给有保证
中国银行间资金市场周三隔夜及七天期质押式回购利率窄幅波动。七天回购因已跨月需求旺盛，不过大行融出的支持下，跨月资金供给基本都能满足。
--中国债市动态：现券横盘，高评级信用债及中短期金融债交投尚可
中国银行间市场周三现券横盘整理；消息面淡静，资金亦维持平稳格局，利率债交投多集中在中短期金融债，信用债则以短融和铁道债等高等级品种为主。
【外汇】
--中国外汇：3月末对外金融净资产19,915亿美元，较去年末增1%--外管局
中国国家外汇管理局周三称，截止3月末，中国对外金融净资产19,915亿美元，较去年末增长1%，其中对外直接投资6,215亿美元。
--中国汇市：人民币收创逾两周低位，大额购汇遭压制区间波动料持续
中国人民币兑美元周三续收贬并创逾两周低位，中间价微贬但整体仍持稳。交易员反映，购汇需求午间有所释放但受到大行结汇压制；短期因不确 定性较大，料仍会持续窄幅盘整。
--离岸人民币：恒生银行(中国)计划发行三年期点心债，以3.35%询价
根据销售文件，恒生银行（中国）计划发行三年期点心债，周三开始在市场询价，初始指导利率为3.35%。
--离岸人民币：中国华夏银行三年期债券以4.95%定价--IFR
根据汤森路透旗下IFR，中国股份制银行--华夏银行三年期点心债以4.95%定价，较指导利率5.25%低30基点。
【证券/行业】
--《焦点》楼市低迷令开发商捉襟见肘，中国房地产业酝酿剧变
由于住宅供应过剩以及市场增长放缓，中国房地产开发商面临两年多来最严重的资金短绌局面，折射出中国房地产业低迷的程度，也为产业进一步整合打下伏笔。根据路透对80多家已公布3月当季获利的中国上市房企的研究报告，现金与短期负债比率处于两年低点，同时自2011年以来利润率一直在稳步下滑。
--中国房地产：呼和浩特明文取消限购，购房不必提供房屋套数证明
越来越多的中国地方政府加入房地产政策微调的行列。内蒙古呼和浩特市成为首个明文规定取消限购的城市，该市办公厅近日发布通知称，居民购房时无需再提供住房套数证明。
--中国股市：沪综指缩量收跌，新股即将上市投资者信心显不足
中国股市沪综指周三缩量收跌，受有色、化工等权重股整体拖累，大盘低开低走。分析师表示，明天首批新股将上市，市场炒新热情料升温，但对未来经济表现和上市公司业绩的担忧令投资者信心不足，导致股指继续呈弱势震荡格局。
--中国证券：保护散户需强化顶层制度设计，构建集体诉讼机制--人民日报
人民日报海外版周三表示，证券制度应该把散户放在最高处，保护中小投资者的承诺要落到法律层面，强化顶层制度设计和立法保障；构建集体诉讼机制，鼓励股民维权、索赔。
--中国商品：金属融资案波及其他商品，青岛港橡胶库存减少10%--消息
业内消息人士表示，中国青岛港保税仓库里的橡胶库存较5月时的峰值已经减少约十分之一，部分是因为融资欺诈调查案曝光后，使用橡胶作为贷款抵押的需求减少。
--中国黄金：上金所称黄金国际板引外资银行浓厚兴趣，将在第三季开张
上海黄金交易所理事长许罗德周三表示，就计划在自由贸易区新设黄金国际板一事，外资银行已经表达了浓厚的参与兴趣。
--中港个股：万科称正与国际投资者商讨出售策略性股份
中国房地产龙头--万科周三称，正与包括基金及房地产商等国际投资者，商讨出售策略性股份。万科董事长王石在公司H股挂牌仪式后还称，中国房地产市场目前有调整的必要，调整时间可能要2-4年。
--香港个股：绿地集团与信达资产将在基金和信托等领域合作
中国最大的房地产公司之一的绿地集团与中国信达资产管理公司周二签署战略合作协议，在基金、信托及金融资产重组等方面进行合作。 （完） (整理 张喜良; 审校 林高丽)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5