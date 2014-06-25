《路透晚报》--6月25日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国财政：实行全口径预算管理，对债务高风险地区进行风险预警--财长

中国财政部长楼继伟表示，要扎实推进财税体制改革，实行全口径预算管理，加强地方政府性债务管理，密切跟踪和评估地方政府性债务风险状况，对债务高风险地区进行风险预警，坚决制止地方政府违法违规举债行为。

--《财经洞察》中国财政审计曝光乱象，预算法修订应尽快出台

中国审计署最新公布对2013年度中央预算执行和其他财政收支的审计报告，从中不难看出财政预算收支划分不清，财政资金大量沉淀，管理不规范等问题多多。究其原因与现行财政体制弊端有关，而财税改革又注定是本届政府诸多改革内容中最艰难的一项。因此要解眼下燃眉之急，莫不如让已历时10年的预算法修订案尽快出台。

--中国央行：关注金融领域潜在风险隐患，保持稳定适宜的货币金融环境

中国央行发布年度区域金融运行报告称，中国经济结构性矛盾仍比较突出，金融领域潜在风险隐患值得关注，2014年要保持货币信贷总量与社会融资规模合理增长，为经济持续健康发展创造稳定适宜的货币金融环境。

--中国经济：地方政府性债务增长有所放缓，存在管理制度不健全等问题

中国审计署最新报告称，从对2013年6月底以来地方政府性债务变化的跟踪情况看，地方政府性债务增长有所放缓，但存在管理制度不健全，省本级债务借新还旧数额较大等问题。

--中国金融：监管人士称定向降准拟以一年为考核周期--报载

中国年内连续两次定向降准后，未来的执行方向广受市场关注。中国证券报周三引述监管部门人士表示，对服务三农、小微企业达标的金融机构实施定向降准，目前初步想法是一年一考核，下次要到明年，再考察2014年的情况。

--中国金融：部分企业债务率过高、高收益理财产品违约风险上升--央行副行长

中国央行副行长刘士余周二称，当前中国部分领域或地区的金融风险比较突出，主要表现为部分企业债务率过高、产能严重过剩行业不良贷款上升、高收益理财产品兑付违约风险上升、金融业网络和信息安全存在隐患等。

--中国金融：审计署揭黄金虚假贸易，称去年八家银行3,750亿元贷款存问题

中国审计署最新发布对工商银行等八家银行及中投等三家金融机构2013年经营情况的审计报告，发现银行有3,750亿元人民币贷款投放存在问题，并首揭25家黄金加工企业的虚假贸易。

--中国金融：社保基金自营指数化投资亏损，收益虚增逾百亿--审计署

在中国国家审计署的2013年度审计报告中，全国社保基金理事会被“点名”。报告指出，社保基金的自营指数化投资出现亏损，而且2009年以来，社保基金会未按规定对所持的六只股票进行减值计提，致使当期收益虚增103.02亿元人民币。

--中国金融：人民币国际化需发展离岸市场，形成海外资金沉淀--工行董事长

全球资产最大银行--中国工商银行董事长姜建清周二晚间表示，人民币国际化需要尽快推进离岸人民币产品和市场的发展，让人民币在海外沉淀。

--中国经济：货币政策解决不了结构性问题，全面开闸危害大--人民日报

人民日报海外版周三称，货币政策解决不了当前经济存在的结构性问题，货币全面开闸危害大。未来，货币政策将维持稳健基调，全面降准的可能性不大。

--中国金融：浙江银行业贷款增速放缓，表外融资比例提高推升风险

中国央行发布2013年浙江省金融运行报告称，当年浙江银行业税后利润同比下降4.1%，贷款增速有所放缓，银行表外融资日趋活跃，此举料推高银行业和企业未来的风险。

--两岸关系：中国国台办主任首度访台，台湾称希望持续拓展对外经贸关系

台湾与中国主管两岸事务官员继今年2月在大陆南京见面后，今日再度于台北会面，台湾向大陆表达希望持续拓展对外经贸关系，大陆则称希望两岸关系持续保持发展势头。

--中国央行：二季度居民就业预期降至47.8%，至少为三年来最低

中国央行周三公布二季度城镇储户问卷调查报告显示，二季度就业预期降至47.8%，至少为2011年二季度以来最低水准。

【固定收益】

--《中国新债预测》进出口行两期债收益率预期较为集中，均值略低于二级

中国进出口银行周四将招标增发两期固息债。路透调查显示，本周现券市场走势较为平稳，加之此前有农发和国开多期金融债招标结果作参考，市场对明日两期债预期较为集中，三年和五年增发收益率预测均值将继续略低于二级，分别为4.52%和4.72%。

--中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。

--中国货币市场：隔夜及七天回购利率窄幅波动，跨月资金供给有保证

中国银行间资金市场周三隔夜及七天期质押式回购利率窄幅波动。七天回购因已跨月需求旺盛，不过大行融出的支持下，跨月资金供给基本都能满足。

--中国债市动态：现券横盘，高评级信用债及中短期金融债交投尚可

中国银行间市场周三现券横盘整理；消息面淡静，资金亦维持平稳格局，利率债交投多集中在中短期金融债，信用债则以短融和铁道债等高等级品种为主。

【外汇】

--中国外汇：3月末对外金融净资产19,915亿美元，较去年末增1%--外管局

中国国家外汇管理局周三称，截止3月末，中国对外金融净资产19,915亿美元，较去年末增长1%，其中对外直接投资6,215亿美元。

--中国汇市：人民币收创逾两周低位，大额购汇遭压制区间波动料持续

中国人民币兑美元周三续收贬并创逾两周低位，中间价微贬但整体仍持稳。交易员反映，购汇需求午间有所释放但受到大行结汇压制；短期因不确 定性较大，料仍会持续窄幅盘整。

--离岸人民币：恒生银行(中国)计划发行三年期点心债，以3.35%询价

根据销售文件，恒生银行（中国）计划发行三年期点心债，周三开始在市场询价，初始指导利率为3.35%。

--离岸人民币：中国华夏银行三年期债券以4.95%定价--IFR

根据汤森路透旗下IFR，中国股份制银行--华夏银行三年期点心债以4.95%定价，较指导利率5.25%低30基点。

【证券/行业】

--《焦点》楼市低迷令开发商捉襟见肘，中国房地产业酝酿剧变

由于住宅供应过剩以及市场增长放缓，中国房地产开发商面临两年多来最严重的资金短绌局面，折射出中国房地产业低迷的程度，也为产业进一步整合打下伏笔。根据路透对80多家已公布3月当季获利的中国上市房企的研究报告，现金与短期负债比率处于两年低点，同时自2011年以来利润率一直在稳步下滑。

--中国房地产：呼和浩特明文取消限购，购房不必提供房屋套数证明

越来越多的中国地方政府加入房地产政策微调的行列。内蒙古呼和浩特市成为首个明文规定取消限购的城市，该市办公厅近日发布通知称，居民购房时无需再提供住房套数证明。

--中国股市：沪综指缩量收跌，新股即将上市投资者信心显不足

中国股市沪综指周三缩量收跌，受有色、化工等权重股整体拖累，大盘低开低走。分析师表示，明天首批新股将上市，市场炒新热情料升温，但对未来经济表现和上市公司业绩的担忧令投资者信心不足，导致股指继续呈弱势震荡格局。

--中国证券：保护散户需强化顶层制度设计，构建集体诉讼机制--人民日报

人民日报海外版周三表示，证券制度应该把散户放在最高处，保护中小投资者的承诺要落到法律层面，强化顶层制度设计和立法保障；构建集体诉讼机制，鼓励股民维权、索赔。

--中国商品：金属融资案波及其他商品，青岛港橡胶库存减少10%--消息

业内消息人士表示，中国青岛港保税仓库里的橡胶库存较5月时的峰值已经减少约十分之一，部分是因为融资欺诈调查案曝光后，使用橡胶作为贷款抵押的需求减少。

--中国黄金：上金所称黄金国际板引外资银行浓厚兴趣，将在第三季开张

上海黄金交易所理事长许罗德周三表示，就计划在自由贸易区新设黄金国际板一事，外资银行已经表达了浓厚的参与兴趣。

--中港个股：万科称正与国际投资者商讨出售策略性股份

中国房地产龙头--万科周三称，正与包括基金及房地产商等国际投资者，商讨出售策略性股份。万科董事长王石在公司H股挂牌仪式后还称，中国房地产市场目前有调整的必要，调整时间可能要2-4年。

--香港个股：绿地集团与信达资产将在基金和信托等领域合作