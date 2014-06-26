专栏节选：韩国的隐忧--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自6月26日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 过去两年，全球股市的表现令人惊呼连连。美国是金融海啸的源头，却也是表现最佳的股市之一；中国经济在世界数一数二，其股市表现却敬陪末座。日欧股市也因多年不动如山而遭投资人唾弃，如今却摇身一变，展现强劲气势。

不过，最令人意外的，还是台股涨幅超越韩股二○％；毕竟，韩国是ＯＥＣＤ（经济合作暨发展组织）的会员国，拥有全球品牌、掌控全球智慧型手机市场、在汽车产业也占有一席之地。反观台湾，过去十五年来，多半时间股市表现一直是亚洲区最差的市场之一。然而这二年来，台股跑赢韩股两成、中国股市三三％，台湾这两个最直接的竞争对手突然逊掉了。

当然，你可以说现在台股只是久跌后的反弹修正；不过，近期台股相对亚股强劲的因素，有更多来自基本面的变化。

大家都知道，韩国高度仰赖三星，而三星表现主要靠智慧型手机。尽管三星是全球记忆体晶片和ＬＣＤ面板的最大制造商，但这两大产业已走进成熟的经济循环中，顶多只能勉强获利而已。事实上，这两项商品化的电子产品，也愈来愈依赖智慧型手机。

台湾一家记忆体晶片厂的高阶主管曾对我说，手机或许是记忆体晶片重振雄风的原因。三星一向杀价不手软，藉此逼迫竞争对手退出市场，以致市场上的玩家愈来愈少；三星手机事业的重要性日益增加，苹果和小米成为其两个强大的竞争者，三星希望提高ＤＲＡＭ和快闪记忆体价格，以推高对手的成本结构。不过，我并不同意这样的说法。

未来，韩国面对的主要挑战，在于智慧型手机市场因成熟和分散化，而移向另一个新发展阶段。手机的硬体部分愈来愈标准化，如触控面板、晶片、机壳、相机和扬声器等；当晶片朝向系统单晶片发展，也就是只需要单一晶片，就可以拥有所有的功能，这让市场新进者更容易建立具竞争力和廉价的手机生产线。产品的差异化，将由软体主导，而多数软体将由第三方提供，而非手机制造商。

最近亚马逊推出新手机Fire Phone，或许是新趋势的预兆。Fire Phone主要锁定冲动型购买者，当消费者看到喜欢的商品，只要用Fire Phone照相，若亚马逊也有卖此商品，手机便会出现亚马逊的购物网站，消费者可直接在线上购买。脸书也可做类似的手机，追踪好友的活动和地点。这些都是利基型市场，其价值是由第三方网站所掌握，而非手机制造商。

如果韩国的发展仍旧依赖三星，而三星还是靠着智慧型手机，那么，韩国市场的展望就会令人担心了。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。