欧洲评等：欧元区在减债及提振经济上还有很多工作要做--标普主管

路透伦敦6月24日 - 标准普尔一名主管周二表示，欧元区国家在减少债务及提振经济方面还有许多工作要做；在他们让经济回复更好的状态以前，国家债信评等不太可能上调。

标普欧洲、中东及非洲主权评级主管Moritz Kraemer接受路透采访时表示，他认为欧洲债信评等调整“未来会有一段平静期。”

“仍然还有许多工作要做。在通胀极低的环境下负债过重，对欧元区经济成长前景构成庞大的风险，”他在伦敦一场会议场边表示。

“在经济基本面好转前，没有调升评等的必要。”

Kraemer指出，爱尔兰及西班牙等国在削减债务上取得最大的进展，他们的评等也获得上调。

标普于本月初将爱尔兰评级上调一级至A-，指称该国经济前景更加亮丽。

标普上月亦将西班牙评级调高一级至BBB，原因相同。

Kraemer表示，塞浦路斯及希腊重返债券市场，对其评级影响不大。

Kraemer同时指出，欧洲央行若推出购买资产的计画(即量化宽松)，对主权债信评级不太可能有重大的冲击。 (完) (编译 龚芳; 审校 徐文焰)