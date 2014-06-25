港报财经评论：中港股市憧憬小阳春--经济日报6月25日

中港股市憧憬小阳春 /林瑞芬

中国内地经济第二季末表现比季初好，对港股应有中期利好作用。周一港股从高急回，昨稍回稳，技术当以22,500作支持参考，守稳其上视为震仓，合理调整。赖跌市为忧公投、七一大游行，下周中就很快水落石出，走出困扰。港股一向为外向型股市，受本身因素影响有限，最大祸就是SARS；相反，目前的公投问题相对影响有限，甚至是无影响，只是看淡的投资者借故发难。若中国内地经济股市靠稳，欧、美股又继续跳慢牛舞，港股要回应不会回太多，暂且以上升轨22,500左右作支持参考，守稳望雨过天晴，后市主要关键阻力23,500。 二季度差不多过去，股指的波幅有限，交投亦明显低沉，中国内地经济在不断落药下保持稳定，高盛及中金则不约而同预期，若GDP按环比年率增长，第三季应该大大高于第二季，前者估二季度按环比为6.9%，但第三季为8.4%；而中金估分别为6.2%及8.5%。若GDP增长按年同比，高盛估二季度及三季度分别为7.5%和7.3%（第一季度GDP增长7.4%）；而中金估分别为7.4及7.3%。决策高层常有提示GDP的趋势，要跟进预测也不难，此大概数也是中、外券商心中有数。

高盛预计政策推动的经济复苏及股市改善行情延伸到第三季度，12个月国企指数目标是12,000，原因大致有四：一是，持续有针对性的及以改革为基础目标的宽松政策，支持增长和提升市场情绪。二是，更多证据显示周期性行业的改善，这主要通过更好的外部驱动需求，及先前实施的宽松政策的滞后影响。三是，有利于增长和结构改革的进程，料有助估值的重估。四是，目前国指估值已低，大跌风险不大（PE为8.9倍，PB为1.3倍）。定向国指及A股第三季，还是预期政策的推动为关键。因为中国内地楼市已有所调整，虽不致崩盘，但投资者始终有所顾忌，情况与早前对地方债的恐惧。今时今日，不是对地方债没恐惧，而是对眼前楼市调可能诱发的连锁效应更为忧虑。如果房市之调整没有诱发金融危机，政策又着力维稳楼市，对A股及国指第三季度表现仍有一定信心。

国指看12,000，高盛睇好传统板块 /余少文

愈接近周五期指结算，大市愈是牛皮，惟“六绝月”将过去，高盛认为定向降准、改革等宽松政策，可带动国企指数反弹至第三季，维持国指12,000点目标。国企指数昨日升52点或0.5%，收报10,250点，成交额回落至102亿港元，反弹成交缩，总令人对后市担心，幸好周五是期指结算，观望气氛浓厚，成交缩减可接受，仍有60%主板H股随大市上升；而红筹指数升13点或0.3%，收报4,277点，成交额37亿港元。由于两大指数保历加通道再收窄，又是静极思动的格局，一是大升、一是大跌，尽管一直撑大升走势，但也要小心再跌眼镜！

随着周五期指结算，下周便踏入第三季和下半年，高盛认为国指过去两个月升势，可延续至第三季，即使因应房地产市场下行因素而下调指数盈利预测，但低估值水平仍可支撑国指的调整，维持国指未来12个月目标价12,000点，以昨日收市价计算，潜在上升空间17%。然而，如有印象，是预期国指先上试11,000点，然后是12,000点，12,000点是一个重要阻力位，一旦放量升破，后市万事皆吉﹗因为国指2011年跌穿12,000点后，过去三年主要在8,000至12,000点上落，12,000点是过去三年反弹的阻力位，若然升破这个长期阻力位，可以上试希望见到的14,000，再升至16,000点也不是梦想。由于12,000点是关键，难怪高盛也把这水平作为未来12个月的目标位，并指出这目标的预测市盈率（PE）和预测市帐率（PB）也分别只是8.1倍和1.1倍。

至于高盛看好中国市场前景，主要是相信中国内地定向宽松和改革政策，可以支持增长和改善市场情绪，并预期未来多个月会有更多政策来推动中资股；而外部需求好转和早前的宽松政策，也令周期性增长得以改善。高盛亦提及中国内地房地产市场会踏入两年的下行周期，但出现崩盘的可能性很低，因为内房需求仍殷切，以及政府可能出手救市，惟不排除部分城市会出现结构性失衡。不管如何，高盛认为选股要以增长为主，板块选择则看好受惠改革的石油、天然气、医疗保健等传统板块，以及受惠发达地区复苏的交通运输板块，同时看淡建材、汽车和电讯等板块。