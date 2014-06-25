港报财经评论：资金投股未必弃债--信报6月25日

资金投股未必弃债 /习广思

近期欧美及中国先后公布经济数据，经济冷暖明显有别。美国6月PMI初值升至4年高位，胜预期，制造业扩张步伐加快；反之，欧洲数据不理想，法国6月PMI初值较5月下跌，企业活动进一步放缓；德国6月PMI虽然上升，但逊预期。中国方面，6月PMI初值回升至7个月高位，“微刺激”措施见效。美国经济主题在于复苏，欧洲经济疲弱等放水，中国经济仍在挣扎中，中国内地推出稳增长措施，但难望高增长，尤其PMI初值重上50枯荣线后，有大行担心反弹无以为继。

中国经济数据未能刺激股市，市场喜欢炒作憧憬多过看到预期实现。有投行分析员自第二季开始一直高呼中国降准或放松，但习李的思维是以稳增长为前提，年中前“微刺激”措施密集式出台，加上年中前资金面维稳以应付资金需求，如今稳增长效果浮现，人行开始逆回购，导致市场对中国内地加码刺激措施的憧憬降温。港股周一急挫后，昨天陷入窄幅拉锯局面。恒指昨天收报22,800点，上升75点；大市成交额439亿港元。大市焦点落在一批强势手机设备股身上，酷派 发盈喜，股价急涨13%。收市后发盈喜的富智康 ，股价升7.9%，大摩早前预期该公司有望提高派息。下半年有多家手机商推出新手机产品，富智康短期的催化剂是小米订单。苹果iPhone 6消息不断，手机设备股如瑞声 已升了两个月。

中国内地媒体透露，新能源汽车免征购置税（现时约8.5%）政策有望在7月出台，中国内地的思路是以补贴或减税形式刺激购买意欲，消息刺激多只汽车股上升，比亚迪 升4.2%，两间刚改名的相关公司如中国动力 、五龙电动车 亦见升幅。此外，市传当局计划推出措施扶持汽车动力电池的梯次利用，反映扶持政策或开始覆盖与充电及电池相关的“后市场”（售后服务）。去年令投资者大跌眼镜的是“股债大挪移”（GreatRotation）始终没有出现。在前联储局主席贝南奇张扬退市初期，债市急挫，但资金未有流入股市，反而股债齐挫。到联储局开始缩减买债规模，经济复苏预期支持美股上升，同时低息预期令美债息回落。今年1月情况更反常，美国市场资金“弃股从债”，退休金需要再平衡组合，在股市高位套现再买债券。

美元偏软，破关乏力 /苏子

目前美元兑日圆仍在大家非常熟悉的范围内牛皮上落，而上方关键阻力分别为日线一目均衡图云雾区的102.6日圆顶部阻力及本月4日的102.8日圆高位；至于下方关键支持则为200天平均线及今年的100.73日圆低位。美元兑日圆自自今年4月上旬便一直开始陷入只有200余点子的极窄波幅内上落，因此已令10天、20天、50天以至100天平均线重叠一起，而这四条平均线目前介乎在101.95日圆至102.2日圆间，而美元兑日圆则处于101.85日圆水平，正处于上述四条主要平均线以下，反映汇价在牛皮上落之余，整体基调以偏软为主，因此下方的101.66日圆及100.73日圆关键支持，料稍后仍有机会面对严峻考验。

短线而言，除非美元兑日圆在突破日线一目均衡图云雾区的102.6日圆顶部阻力后，可以迅即突破本月4日的102.8日圆高位阻力，否则采取候高建立美元兑日圆短仓，博汇价在跌破200天平均线后再度考验今年低位的策略，仍有一定的值博率。但却怀疑，以目前美元兑日圆的超低波幅异象，再配合日线DMI指数ADX线仍在两条Di以下来看，稍后即使可以成功再度考验今年低位，亦未必有足够动力顺利破关而下，进一步下试100日圆这个可说是不容有失的心理关口，即整体走势预料继续以上落市形式运行机会较高。因此，看好美元兑日圆大方向的投资者，反而可待汇价再度考验今年低位时采取趁低买入的策略。

日经指数在上周四以大阳烛升越今年3月7日的15,312.60高位阻力，但随后两个交易日却一直受制于20天保历加通道顶部阻力，高位仅见15,442.7点便乏力再升，未能顺势进一步挑战15,500点心理关口。短线而言，若日经指数一直乏力挑战15,500心理关口，反而更以大阴烛明显返回3月7日的15312.60高位以下收市，预料指数随后较大机会进一步回落至15,000点心理关口以下，正式回复偏弱的势头。由于日经指数与日圆汇价存有较高的负相关性，因此，一旦日经指数确认回复偏弱的势头，预料有助日圆汇价转强，届时将令美元兑日圆在跌破200天平均线支持后，再度下试今年低位的可能性大幅提高。