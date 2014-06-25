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债券 | 2014年 6月 25日 星期三 09:16 BJT

****敬告客户：路透中文快讯“南非汇市”6月24日稿件暂停发送****

亲爱的客户，您好，

6月24日之“南非汇市”收盘报导因英文原稿未发，以致中文译文无法如期出稿，不便之处，敬请谅解！
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