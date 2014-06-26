《香港重要政经日程》--6月26日-7月4日

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
================== 今日重要政经消息=================
6月26日（周四）
-- 香港5月出入口数字。
-- 畅捷通 首日挂牌。
-- 长港敦信 首日挂牌。
-- 都市丽人 首日挂牌。
-- 香港政府公布5月进出口数据。
-- 沿海家园 公布全年业绩。
-- 富士高实业 公布全年业绩。
--09:00 东方航空 在中国举行股东周年大会。
--09:00 中国中铁 在中国举行股东周年大会。
--15:00 六福集团 全年业绩发布会。
================== 近期重要政经消息=================
6月27日（周五）
-- 亿达中国 首日挂牌。
-- 恒发洋参 首日挂牌。
-- 中国新城市 首日挂牌。
-- 嘉耀控股 首日挂牌。
-- 珂莱蒂尔 首日挂牌。
-- 中国环保能源 公布全年业绩。
-- 中国资源交通 公布全年业绩。
-- 香港通讯国际 公布全年业绩。
-- 中星集团 公布全年业绩。
--09:00 神华能源 在中国举行股东周年大会。
--09:30 光大银行 在中国举行股东周年大会。
--10:00 联华超市 在中国举行股东周年大会。
--10:00 绿地香港 股东特别大会。
--11:15 波司登 全年业绩发布会。
--14:00 中国铝业 在中国举行股东周年大会。
--15:00 中信资源 股东大会。
--15:30 中联重科 在中国举行股东周年大会。
6月30日（周一）
-- 金管局公布5月份M-3货币供应，以及人民币存款。
-- 金管局公布5月份外汇基金总资产。
--13:30 上海复星医药 在中国举行股东周年大会。
--14:00 广汽集团 股东周年大会。
7月1日（周二）
-- 香港特区成立纪念日假期。
*7月2日（周三）
-- 金茂投资 首日挂牌。
7月3日（周四）
-- 公布5月份零售销售数字。
*7月4日（周五）
-- 康达环保 首日挂牌。
-- 鸿福堂 首日挂牌。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G