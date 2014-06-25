表格：台湾5月M2年增率5.91%较上月放缓，因外资净汇入减少

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
路透台北6月25日 - 台湾央行周三公布，5月货币总计数M2年增率为5.91%，较上月减速，主因外资净汇入减少以及上年5月股市转趋活络，比较基期较高。
2014年央行M2年增率目标区间仍维持在2.5-6.5%不变。
货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款。
M2 M1B
2014年
5月 5.91 8.14
4月 6.24 9.10
3月 5.89 8.87
2月 5.61 8.63
1月 5.97 9.93 2013年
12月 5.75 8.50
11月 6.05 8.85
10月 5.99 8.58
9月 5.54 8.05
8月 5.41 8.31
7月 5.42 8.63
6月 4.82 7.89
5月 4.32 7.04
4月 3.71 5.72
3月 3.78 6.03
2月 3.53 5.66
1月 2.99 3.97 2012年
12月 3.67 4.91
11月 3.26 3.65
10月 3.29 3.57
9月 3.96 3.35
8月 3.69 2.73
7月 3.80 2.88
6月 4.19 3.18
5月 4.40 3.24
4月 4.72 3.77
3月 5.05 3.47
2月 4.92 2.84
1月 5.22 3.86(完)
台湾货币总计数相关新闻,请点选 ；台湾数据请点选 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
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路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5