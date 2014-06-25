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亚洲 | 2014年 6月 25日 星期三 09:33 BJT

《全球重要经济事件一览表》--6月25日-7月2日

(除特别说明外，均为GMT时间)

6月25日(三)

澳洲墨尔本--澳洲央行副总裁洛威在一场会议上就“加强20国集团的负责性和有效性”讲话(0300)。

法兰克福--德国央行理事Carl-Ludwig Thiele就单一欧元支付区(SEPA)发表最新讲话(0900)。

尼科西亚--塞浦路斯央行总裁Chrystalla Georghadji发表2013年央行报告(0800)。

西班牙巴伦西亚--西班牙央行总裁Luis Linde将参加"Asociacion para el progreso de la direccion"(APD)组织的午餐讨论会(1200)。

德国哈雷--欧洲央行管委会成员兼德国央行总裁魏德曼就“当前欧元区形势”发表讲话(1300)。

6月26日(四)

华盛顿--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就“货币政策和收入不均”发表讲话。

伦敦--英国央行发布半年金融稳定性报告，总裁卡尼举行新闻发布会(0930)。

美国林奇堡--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在当地一大学活动上发表“向人才投资的经济战略”讲话(1230)。

华盛顿--美国财政部长杰克卢为第五届经适房年度峰会(Home Affordable Fifth Anniversary Summit)致闭幕词(2045)。

布鲁塞尔--欧洲理事会(European Council)会议(至6月27日)。

瑞士琉森--以“债务”为主题的第13届国际清算银行年会召开(至6月27日)。

6月27日(五)

波兰华沙--加拿大财长奥利佛在国际商会(International Group of Chambers of Commerce)发表讲话(0600)。

6月29日(日)

苏黎世--国际清算银行(BIS)公布年度报告。

6月30日(一)

美国爱达荷--蒙大拿和犹他州银行家协会2014年会议(至7月2日)。旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在会议第二天发表讲话。

7月1日(二)

伦敦--英国央行副总裁布罗德班特在亚当斯密研究所(Adam Smith Institute)的“商业午餐会”上发表讲话。

悉尼--澳洲央行召开利率会议。

7月2日(三)

华盛顿--美联储主席叶伦在国际货币基金组织(IMF)举行的活动上发表演讲(1400)。

斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至7月3日)。

伦敦--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在金融时报举办的一次活动上发表讲话(1105)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 杜明霞)
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