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亚洲 | 2014年 6月 25日 星期三 17:41 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》-6月25日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日      主承销商  主体评级   起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日)   
=======================================================================================
*光明食品集团  200       20     6    6/26簿记建档  交通银行     AAA      6/27    6/30
                                                   平安银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
 发行人      注册金额 拟发规模 期限     发行日     主承销商  主体评级  起息日  上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日) 
=======================================================================================
*山西沁新能源   9        5       6   6/30簿记建档  浦发银行      AA-    6/30    7/1
集团股份                                    
=======================================================================================
*安徽供销商业   5        2.5    12    7/2簿记建档  兴业银行      AA     7/3     7/4
总公司
=======================================================================================
深赤湾A        16        4      12   6/26簿记建档  招商银行      AA+    6/27    6/30
                                                                                  
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武汉商联集团   10        4      12   6/26簿记建档  中信银行      AA+    6/30    7/1
股份有限公司                                       交通银行
=======================================================================================
华油天然气      3        3      12   6/26簿记建档  渤海银行      AA     6/27    6/30
股份有限公司
=======================================================================================
江苏连云港     16        8      12   6/26簿记建档  交通银行      AA     6/27    6/30
发展集团                                           
=======================================================================================
四川省盐业      6.7      3      12   6/26簿记建档  兴业银行      AA     6/27    6/30
总公司                                                           
=======================================================================================
邯郸市交建      6        3      12   6/26簿记建档  交通银行      AA     6/27    6/30
有限公司                                             
=======================================================================================
龙力生物        6.5      3.5    12   6/26簿记建档  华夏银行      AA-    6/27    6/30
 
=======================================================================================
内蒙古太西煤    5        5      12   6/26簿记建档  中国银行      AA-    6/30    7/1
集团股份
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无锡国联       20       10      12   6/27簿记建档  建设银行     AAA     6/30    7/1
发展(集团)                                         农业银行
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酒泉钢铁       55       55      12   6/27簿记建档  工商银行      AA+    6/30     7/1
(集团)                                             农业银行   
=======================================================================================
内蒙古岱海      7.5      3.5    12   6/27簿记建档  浦发银行      AA     6/30     7/1
发电有限责任公司                        
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步步高         12        3      12   6/30簿记建档  中国银行      AA     6/30    7/1
 
=======================================================================================
本溪北营钢铁   30       15      12    7/1簿记建档  广发银行      AA     7/2     7/3
(集团)                                             民生银行
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亿利资源       20       10      12    7/1-7/2簿记  北京银行      AA     7/3     7/4
集团有限公司                                          
=======================================================================================
浙江新澳实业    3        2      12    7/1簿记建档  中信银行       A+    7/3     7/4
有限公司
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北京海吉星      5        2      12     推迟发行    广发银行       A+     --       --
医疗科技公司                                       国泰君安证券
=======================================================================================
通裕重工        9        4.5    12     推迟发行    兴业银行      AA-     --       --
 
=======================================================================================
    
3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):    

发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
=======================================================================================
*广州电气装备   7.9      3.9     3   6/30簿记建档   浦发银行     AA      7/1     7/2
集团有限公司                                        农业银行
=======================================================================================
*广西正润发展   4.4      4.4     5    7/2簿记建档   国开行       AA      7/3     7/4
集团有限公司   （附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）                          
       
=======================================================================================
*西宁经济技术  15       15       5    7/2簿记建档   招商银行     AA      7/3     7/4
开发区投资控股 
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广西交通       30       15       7   6/26簿记建档   国开行       AA+     6/27    6/30
投资集团
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陕西省交建     50       20       3   6/26簿记建档   建设银行     AA+     6/27    6/30
集团公司                                            中信银行 
======================================================================================
盐城东方投资   11       11       5   6/26簿记建档   浦发银行     AA      6/30    7/1
开发集团公司
=======================================================================================
华油天然气      5        5       2   6/26簿记建档   渤海银行     AA      6/27    6/30
股份有限公司
=======================================================================================
四川省盐业      6.7      1       3   6/26簿记建档   兴业银行     AA      6/27    6/30
总公司
=======================================================================================
北京海淀玉渊潭 20       10       3   6/26簿记建档   广发银行     AA      6/27    6/30
农工商总公司
=======================================================================================
淮北矿业       30       10       5   6/27簿记建档   平安银行     AA+     6/30    7/1
股份有限公司
=======================================================================================
黑龙江北大荒   50       15       3   6/27簿记建档  光大银行      AA+     6/30     7/1
农垦集团
=======================================================================================
中国中铁      100       30       5    7/1簿记建档  中金公司     AAA      7/3     7/4
 (附每5年末发行人赎回权）                工商银行
=======================================================================================
云南能源投资    9        5      --    7/1簿记建档  招商证券     AAA      7/2     7/3
集团有限公司 (附每5年末发行人赎回权）              招商银行
                9        4      --    7/1簿记建档  招商证券     AAA      7/2     7/3 
             (附每7年末发行人赎回权）              招商银行              
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中国建筑第     12        6       5     推迟发行     建设银行     AA+      --      --
五工程局                                            中信建投证券
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浙江海天建设    4.5      4       3     推迟发行     工商银行     AA-      --      --
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伟星集团        6        6       3     推迟发行     招商银行     AA       --      --
                                                    工商银行
=======================================================================================   
           
4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
            (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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江苏省宿迁市 0.9     0.9      3    6/26簿记建档   农业银行      AAA      6/27    6/30
中小企业      (由中债信用增进投资股份有限公司提供担保)
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注:  代表新增。(完)

 (整理 杨文纨； 审校 吴芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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