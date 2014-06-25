《中国短期融资券及中期票据发行日程表》-6月25日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *光明食品集团 200 20 6 6/26簿记建档 交通银行 AAA 6/27 6/30 平安银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *山西沁新能源 9 5 6 6/30簿记建档 浦发银行 AA- 6/30 7/1 集团股份 ======================================================================================= *安徽供销商业 5 2.5 12 7/2簿记建档 兴业银行 AA 7/3 7/4 总公司 ======================================================================================= 深赤湾A 16 4 12 6/26簿记建档 招商银行 AA+ 6/27 6/30 ======================================================================================= 武汉商联集团 10 4 12 6/26簿记建档 中信银行 AA+ 6/30 7/1 股份有限公司 交通银行 ======================================================================================= 华油天然气 3 3 12 6/26簿记建档 渤海银行 AA 6/27 6/30 股份有限公司 ======================================================================================= 江苏连云港 16 8 12 6/26簿记建档 交通银行 AA 6/27 6/30 发展集团 ======================================================================================= 四川省盐业 6.7 3 12 6/26簿记建档 兴业银行 AA 6/27 6/30 总公司 ======================================================================================= 邯郸市交建 6 3 12 6/26簿记建档 交通银行 AA 6/27 6/30 有限公司 ======================================================================================= 龙力生物 6.5 3.5 12 6/26簿记建档 华夏银行 AA- 6/27 6/30 ======================================================================================= 内蒙古太西煤 5 5 12 6/26簿记建档 中国银行 AA- 6/30 7/1 集团股份 ======================================================================================= 无锡国联 20 10 12 6/27簿记建档 建设银行 AAA 6/30 7/1 发展(集团) 农业银行 ======================================================================================= 酒泉钢铁 55 55 12 6/27簿记建档 工商银行 AA+ 6/30 7/1 (集团) 农业银行 ======================================================================================= 内蒙古岱海 7.5 3.5 12 6/27簿记建档 浦发银行 AA 6/30 7/1 发电有限责任公司 ======================================================================================= 步步高 12 3 12 6/30簿记建档 中国银行 AA 6/30 7/1 ======================================================================================= 本溪北营钢铁 30 15 12 7/1簿记建档 广发银行 AA 7/2 7/3 (集团) 民生银行 ======================================================================================= 亿利资源 20 10 12 7/1-7/2簿记 北京银行 AA 7/3 7/4 集团有限公司 ======================================================================================= 浙江新澳实业 3 2 12 7/1簿记建档 中信银行 A+ 7/3 7/4 有限公司 ======================================================================================= 北京海吉星 5 2 12 推迟发行 广发银行 A+ -- -- 医疗科技公司 国泰君安证券 ======================================================================================= 通裕重工 9 4.5 12 推迟发行 兴业银行 AA- -- -- ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *广州电气装备 7.9 3.9 3 6/30簿记建档 浦发银行 AA 7/1 7/2 集团有限公司 农业银行 ======================================================================================= *广西正润发展 4.4 4.4 5 7/2簿记建档 国开行 AA 7/3 7/4 集团有限公司 （附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权） ======================================================================================= *西宁经济技术 15 15 5 7/2簿记建档 招商银行 AA 7/3 7/4 开发区投资控股 ======================================================================================= 广西交通 30 15 7 6/26簿记建档 国开行 AA+ 6/27 6/30 投资集团 ======================================================================================= 陕西省交建 50 20 3 6/26簿记建档 建设银行 AA+ 6/27 6/30 集团公司 中信银行 ====================================================================================== 盐城东方投资 11 11 5 6/26簿记建档 浦发银行 AA 6/30 7/1 开发集团公司 ======================================================================================= 华油天然气 5 5 2 6/26簿记建档 渤海银行 AA 6/27 6/30 股份有限公司 ======================================================================================= 四川省盐业 6.7 1 3 6/26簿记建档 兴业银行 AA 6/27 6/30 总公司 ======================================================================================= 北京海淀玉渊潭 20 10 3 6/26簿记建档 广发银行 AA 6/27 6/30 农工商总公司 ======================================================================================= 淮北矿业 30 10 5 6/27簿记建档 平安银行 AA+ 6/30 7/1 股份有限公司 ======================================================================================= 黑龙江北大荒 50 15 3 6/27簿记建档 光大银行 AA+ 6/30 7/1 农垦集团 ======================================================================================= 中国中铁 100 30 5 7/1簿记建档 中金公司 AAA 7/3 7/4 (附每5年末发行人赎回权） 工商银行 ======================================================================================= 云南能源投资 9 5 -- 7/1簿记建档 招商证券 AAA 7/2 7/3 集团有限公司 (附每5年末发行人赎回权） 招商银行 9 4 -- 7/1簿记建档 招商证券 AAA 7/2 7/3 (附每7年末发行人赎回权） 招商银行 ======================================================================================= 中国建筑第 12 6 5 推迟发行 建设银行 AA+ -- -- 五工程局 中信建投证券 ======================================================================================= 浙江海天建设 4.5 4 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- ======================================================================================= 伟星集团 6 6 3 推迟发行 招商银行 AA -- -- 工商银行 ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 江苏省宿迁市 0.9 0.9 3 6/26簿记建档 农业银行 AAA 6/27 6/30 中小企业 (由中债信用增进投资股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 注: 代表新增。(完) (整理 杨文纨； 审校 吴芳)