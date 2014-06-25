两岸关系：国台办称将务实研商在区域经济进程参与的适当方式

中国个股：艾派克称子公司美国利盟以约13.5亿美元出售企业软件业务
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
路透台北6月25日 - 中国国台办周三于台北表示，两岸将务实研商在区域经济进程参与的适当方式。
国台办主任张志军今日访问台湾，并与台湾的陆委会主委王郁琦举行两岸事务首长会议。
国台办新闻局局长马晓光并在会后记者会上表示，双方在会面中达成了积极共识，将深化两岸经贸合作，延续ECFA(两岸经济合作架构协定)后续协议的协商。
关于两岸领导人可望何时会面以及形式的提问，马晓光说，此前已多次表达中国的态度，“你可以去参考之前的新闻发布会。”
张志军此次访台是中国负责两岸事务的国台办主任历来首次访台。台湾陆委会主委王郁琦已于今年2月首度访问大陆。
台湾与大陆去年6月签署的服务贸易协议，目前尚在台湾立法院审查，未能生效。外界质疑在服贸未能过关的情况下，大陆将延迟与台湾协商中的货品贸易协议。此外，台湾政府近来亦推动台湾加入区域经济组织。(完) (采访 林妙容; 撰写 董永年; 审校 张喜良)
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
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(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 路透新加坡5月4日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $50.03/$49.17 阻力 $51.30/$52.32 棕榈油 - 阻力 2,542/2,599 马币 支撑 2,507/2,477马币 西德克萨斯中质油(WTI) $46.65 阻力 $48.23/$48.67 现货金 $1,228/$1,215 阻力 $1,249/$1,265 LME期铜 $5,508/$5,433 阻力 $5,644/