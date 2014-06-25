两岸关系：国台办称将务实研商在区域经济进程参与的适当方式

路透台北6月25日 - 中国国台办周三于台北表示，两岸将务实研商在区域经济进程参与的适当方式。

国台办主任张志军今日访问台湾，并与台湾的陆委会主委王郁琦举行两岸事务首长会议。

国台办新闻局局长马晓光并在会后记者会上表示，双方在会面中达成了积极共识，将深化两岸经贸合作，延续ECFA(两岸经济合作架构协定)后续协议的协商。

关于两岸领导人可望何时会面以及形式的提问，马晓光说，此前已多次表达中国的态度，“你可以去参考之前的新闻发布会。”

张志军此次访台是中国负责两岸事务的国台办主任历来首次访台。台湾陆委会主委王郁琦已于今年2月首度访问大陆。