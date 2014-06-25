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债券 | 2014年 6月 25日 星期三 10:36 BJT

欧洲经济：法国将在欧盟峰会上推动经济成长和投资

路透巴黎6月24日 - 法国总统奥朗德(Francois Hollande)办公室表示，他在周四开始的布鲁塞尔峰会上敦促欧盟伙伴国推出联合计划以刺激经济成长和投资。

法国继续长期推动的欧元成员国侧重经济成长，他呼吁在能源、运输、电信、创新和培训方面投资约2,400亿欧元(3,260亿美元)，相当于该区总产值的约2%。

“想法是竭尽所能地推动成长，”奥朗德办公室人士周二表示。

法国仍会正式承诺在明年将该国的公共赤字相当于国内生产总值(GDP)的比重降至低于欧盟规定的3%水准，但希望欧盟有关赤字的规定，能够弹性解读，才不会箝制经济成长。

根据法国世界报，奥朗德将根据欧盟的最低薪资和福利权利等方法来推动一项“增强财政和社会趋同”的计划。

法国也将呼吁讨论欧元区如何避免导致疲弱通胀情况延长的政策。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
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