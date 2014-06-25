欧洲经济：法国将在欧盟峰会上推动经济成长和投资

欧元债市：法国公债收益率降至数月低点，欧洲央行利率前景打击德债
路透伦敦4月24日 - 法国总统大选第一轮选举结果周一令整个法国公债市场如释重负，而欧洲指标德国公债则表现不佳，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
路透巴黎6月24日 - 法国总统奥朗德(Francois Hollande)办公室表示，他在周四开始的布鲁塞尔峰会上敦促欧盟伙伴国推出联合计划以刺激经济成长和投资。
法国继续长期推动的欧元成员国侧重经济成长，他呼吁在能源、运输、电信、创新和培训方面投资约2,400亿欧元(3,260亿美元)，相当于该区总产值的约2%。
“想法是竭尽所能地推动成长，”奥朗德办公室人士周二表示。
法国仍会正式承诺在明年将该国的公共赤字相当于国内生产总值(GDP)的比重降至低于欧盟规定的3%水准，但希望欧盟有关赤字的规定，能够弹性解读，才不会箝制经济成长。
根据法国世界报，奥朗德将根据欧盟的最低薪资和福利权利等方法来推动一项“增强财政和社会趋同”的计划。
法国也将呼吁讨论欧元区如何避免导致疲弱通胀情况延长的政策。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
路透伦敦4月24日 - 法国总统大选第一轮选举结果周一令整个法国公债市场如释重负，而欧洲指标德国公债则表现不佳，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21% * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20% 路透北京4月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三年、五年和10年期 固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧， 明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20 %。 上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一 点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。” 北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日 应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五
路透伦敦4月24日 - 英国10年期公债收益率升至两周来的最高位，因 法国中间派候选人马克龙在总统选举首轮投票中获胜，缓解了市场对于再 度面临民粹主义冲击的担忧，促使投资者抛售欧洲公债，转而投资更具风 险的资产。 英国10年期公债收益率 早盘一度高见1.102%，为4月10日 以来的最高位，最新交投在1.101%，日内上涨七个基点左右。 英国10年期公债与德国10年期公债 收益率之差为75个基 点左右，与上周五相比几无变动。(完) (编译 侯雪苹；审校 张涛)