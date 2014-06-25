欧洲经济：法国将在欧盟峰会上推动经济成长和投资

英国债市：10年期公债收益率触及两周高位，法国首轮选举结果缓解担忧

路透伦敦4月24日 - 英国10年期公债收益率升至两周来的最高位，因 法国中间派候选人马克龙在总统选举首轮投票中获胜，缓解了市场对于再 度面临民粹主义冲击的担忧，促使投资者抛售欧洲公债，转而投资更具风 险的资产。 英国10年期公债收益率 早盘一度高见1.102%，为4月10日 以来的最高位，最新交投在1.101%，日内上涨七个基点左右。 英国10年期公债与德国10年期公债 收益率之差为75个基 点左右，与上周五相比几无变动。(完) (编译 侯雪苹；审校 张涛)