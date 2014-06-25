《全球汇市》英国央行总裁讲话打压英镑，G3货币仍陷区间波动

日本消费者物价指数(CPI)数据将于周五公布，若有新迹象显示日本正在摆脱通缩，则可能会进一步限制日本央行继续放宽政策的前景。
纽约联邦储备银行总裁杜德利周二表示，美联储可以适度地等到2015年中期再升息，而不会面临通胀过度上升的风险。
欧元区最新数据支持欧洲央行保持温和立场。一份备受关注的报告显示，德国6月企业景气判断指数降幅高于预期，因企业担心乌克兰和伊拉克紧张局势可能损及旗下业务.
欧元兑美元 报1.3603，处在本月交投的1.3503-1.3678区间。欧元兑日圆 似乎已在138.60附近持稳，此前自6月16日所及四个月低位137.70上扬。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3603 1.3605 -0.01 -1.03 1.3745
美元/日圆 101.88 101.97 -0.09 -3.25 105.30
欧元/日圆 138.59 138.73 -0.10 -4.24 144.73
美元/瑞郎 0.8940 0.8935 +0.06 +0.13 0.8928
英镑/美元 1.6976 1.6984 -0.05 +2.54 1.6556
美元/加元 1.0746 1.0743 +0.03 +1.19 1.0620
澳元/美元 0.9359 0.9362 -0.03 +5.00 0.8913
新西兰元/美元 0.8672 0.8671 +0.01 +5.68 0.8206
澳元/日圆 95.360 95.460 -0.10 +1.61 93.850
新西兰元/日圆 88.350 88.420 -0.08 +2.25 86.410
英镑/日圆 172.97 173.19 -0.13 -0.78 174.33
澳元/新西兰元 1.0785 1.0791 -0.06 -0.58 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 李爽/ 张荻)