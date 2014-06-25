台湾央行：共发行3,462.8亿台币存单，存单发行余额减8亿

路透台北6月25日 - 台湾央行周三公布，共发行3,462.8亿台币存单。与今日存单到期金额3,470.8亿相较，存单发行余额减8亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,414.3

91天期 0.93 36.5

182天期 1.05 12

央行上日共发行1,828.7亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,766.45亿台币。