台湾央行：共发行3,462.8亿台币存单，存单发行余额减8亿

中国个股：艾派克称子公司美国利盟以约13.5亿美元出售企业软件业务
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
路透台北6月25日 - 台湾央行周三公布，共发行3,462.8亿台币存单。与今日存单到期金额3,470.8亿相较，存单发行余额减8亿台币。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 3,414.3
91天期 0.93 36.5
182天期 1.05 12
央行上日共发行1,828.7亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,766.45亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为146亿台币，超额准备为负68亿台币、加计前期1%的超额准备为2,019亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 路透新加坡5月4日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $50.03/$49.17 阻力 $51.30/$52.32 棕榈油 - 阻力 2,542/2,599 马币 支撑 2,507/2,477马币 西德克萨斯中质油(WTI) $46.65 阻力 $48.23/$48.67 现货金 $1,228/$1,215 阻力 $1,249/$1,265 LME期铜 $5,508/$5,433 阻力 $5,644/