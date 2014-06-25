《中国新债预测》进出口行两期债收益率预期较为集中，均值略低于二级

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
* 招标品种: 进出口行两期固息增发债
* 期限及金额上限：3/5年均为60亿元
* 招标时间: 6月26日10:00-11:00
* 受访人数: 10位(券商、银行)
* 预测区间: 4.46%-4.55%；4.66%-4.75%
* 预测均值: 4.52%；4.72%
路透上海6月25日 - 中国进出口银行周四将招标增发两期固息债。路透调查显示，本周现券市场走势较为平稳，加之此前有农发和国开多期金融债招标结果作参考，市场对明日两期债预期较为集中，三年和五年增发收益率预测均值将继续略低于二级，分别为4.52%和4.72%。
不过也有交易员指出，新债的连续发行，或令配置盘需求不断递减。而且明日两期债美国式中标方式，将增加机构博高意愿，不排除实际结果较预测均值会再高一些。
北京一银行交易员认为，本周二级市场和资金面都比较稳定。因此，从此前相近期限金融债发行情况来看，预计明日两期债的收益率区间在4.51%-4.54%，和4.71%-4.74%附近。
以三年期品种为例，农发行周一招标的增发债收益率在4.5426%，国开行周二发行的同期限固息债利率为4.50%。
另外，交易员还称，目前的预测是基于现有资金情况下作出的判断，因此还需要看明日公开市场正回购操作规模对流动性的影响。
中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，三年和五年最新收益率分别为4.5706%和4.7761%。
明日招标新债为进出口行今年39期和40期金融债，同时也是第35期 和第32期 的增发债。增发债的两个标的券最新估值 分别为4.5682%和4.7655%。
具体条款如下：
39期 40期
(35期增发债) (32期增发债)
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招标规模上限 60亿元 60亿元
期限/计息方式 三年固息 五年固息
招标时间 6月26日10:00-11:00
中标方式 多重价格中标(美国式)
缴款日 7月1日 7月1日
起息日 6月10日 5月19日
发行期 6/26-7/1 6/26-7/1
上市日 7月7日 7月7日
基本承销额 无 无
承揽费 0.05% 0.10%
票面利率 4.56% 5.00%
-------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5