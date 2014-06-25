更新版 2-中国汇市：人民币收创逾两周低位，大额购汇遭压制区间波动料持续

* 人民币续收贬于逾两周低位 * 大额购汇遭大行压制 * 维稳信号下短期料持续区间波动 (更新收盘报价和评论) 路透北京6月25日 - 中国人民币兑美元 周三续收贬并创逾两周低位，中间价 微贬但整体仍持稳。交易员反映，购汇需求午间有所释放但受到大行结汇压制；短期因不确 定性较大，料仍会持续窄幅盘整。 他们认为，虽然购汇刚需存在为贬值提供理由，但大行结汇仍会在不同价位出现，仍不 敢轻易猜测价格方向；短期看政策引导还是以维稳为主，区间波动仍会持续。 “大家都在看月底有没有大的购汇，半年末应该会比较多，但实际又没有想象那样，.. .自营还好，毕竟是什么情况还很不确定。”一股份行交易员说。 此前一股份行交易主管称，由于月初人民币反弹，购汇需求有所推迟，本月而言感觉需 求释放还未过半；同时由于半年末人民币相对较紧，也会制约购汇需求在银行间市场释放。 全球汇市方面，英镑周三延续跌势，兑欧元大幅下挫，因英国央行总裁卡尼言论让今年 稍晚加息的预期降温，投资者削减押注。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2344 6.2315 -0.05% 中间价 6.1555 6.1545 -0.02% 成交额 148亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.34% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 54 6.2323 6.2377 2014年来即期升贬值幅度 -2.90% 1年期美元/人民币掉期升水< 750 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日 :57 1年期NDF 6.2412/58 6.235 CNH即期 6.2340/47 6.2315 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 曾祥进)