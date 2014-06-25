更新版 2-中国汇市：人民币收创逾两周低位，大额购汇遭压制区间波动料持续

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
* 人民币续收贬于逾两周低位 * 大额购汇遭大行压制 * 维稳信号下短期料持续区间波动 (更新收盘报价和评论) 路透北京6月25日 - 中国人民币兑美元 周三续收贬并创逾两周低位，中间价 微贬但整体仍持稳。交易员反映，购汇需求午间有所释放但受到大行结汇压制；短期因不确 定性较大，料仍会持续窄幅盘整。 他们认为，虽然购汇刚需存在为贬值提供理由，但大行结汇仍会在不同价位出现，仍不 敢轻易猜测价格方向；短期看政策引导还是以维稳为主，区间波动仍会持续。 “大家都在看月底有没有大的购汇，半年末应该会比较多，但实际又没有想象那样，.. .自营还好，毕竟是什么情况还很不确定。”一股份行交易员说。 此前一股份行交易主管称，由于月初人民币反弹，购汇需求有所推迟，本月而言感觉需 求释放还未过半；同时由于半年末人民币相对较紧，也会制约购汇需求在银行间市场释放。 全球汇市方面，英镑周三延续跌势，兑欧元大幅下挫，因英国央行总裁卡尼言论让今年 稍晚加息的预期降温，投资者削减押注。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2344 6.2315 -0.05% 中间价 6.1555 6.1545 -0.02% 成交额 148亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.34% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 54 6.2323 6.2377 2014年来即期升贬值幅度 -2.90% 1年期美元/人民币掉期升水< 750 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日 :57 1年期NDF 6.2412/58 6.235 CNH即期 6.2340/47 6.2315 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 曾祥进)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5