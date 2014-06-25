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亚洲 | 2014年 6月 25日 星期三 17:05 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币收创逾两周低位，大额购汇遭压制区间波动料持续

* 人民币续收贬于逾两周低位
    * 大额购汇遭大行压制
    * 维稳信号下短期料持续区间波动

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京6月25日 - 中国人民币兑美元 周三续收贬并创逾两周低位，中间价
微贬但整体仍持稳。交易员反映，购汇需求午间有所释放但受到大行结汇压制；短期因不确
定性较大，料仍会持续窄幅盘整。
    
    他们认为，虽然购汇刚需存在为贬值提供理由，但大行结汇仍会在不同价位出现，仍不
敢轻易猜测价格方向；短期看政策引导还是以维稳为主，区间波动仍会持续。
    
    “大家都在看月底有没有大的购汇，半年末应该会比较多，但实际又没有想象那样，..
.自营还好，毕竟是什么情况还很不确定。”一股份行交易员说。
    
    此前一股份行交易主管称，由于月初人民币反弹，购汇需求有所推迟，本月而言感觉需
求释放还未过半；同时由于半年末人民币相对较紧，也会制约购汇需求在银行间市场释放。
        
    全球汇市方面，英镑周三延续跌势，兑欧元大幅下挫，因英国央行总裁卡尼言论让今年
稍晚加息的预期降温，投资者削减押注。 
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：        
   在岸市场人民币兑美元           今日           上日      升贬
    即期成交价格                 6.2344         6.2315    -0.05%
          中间价                 6.1555         6.1545    -0.02%
    成交额                      148亿美元                    
                                                             
  日内相对于中间价最大波幅  -1.34% (上限±2%)    日高      日低
        日内波动幅度(pips)         54           6.2323    6.2377
    2014年来即期升贬值幅度       -2.90%                      
 1年期美元/人民币掉期升水<         750                       
               CNY1Y=CFXS>                               
                                                             
 离岸人民币市场,北京时间16        今日           上日        
                       :57                               
     1年期NDF                   6.2412/58       6.235        
             CNH即期            6.2340/47       6.2315       
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 曾祥进)
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