欧洲个股：法国政府将出售部分GDF Suez持股，为收购阿尔斯通筹资

路透巴黎6月24日 - 法国政府周二表示，已同意出售3.1%的法国燃气苏伊士集团(GDF Suez) 股份，而且最多可能出脱多达3.6%股份，来为政府参与收购法国阿尔斯通 筹资。

法国财政部及经济部在一项联合声明中称，政府已同意，透过公营企业APE出售7,500万股GDF Suez股份，若藉由行使超额配售选择权甚至可出售最多8,600万股。

以周二的20.81欧元收盘价估算，政府此项售股将可筹得15.6-17.9亿欧元。

根据路透见到的配售文件，这些股票隔夜将以每股20.18-20.81欧元的价格出售，较周二收盘价最多贴水3%。花旗、美银美林、法国兴业银行及高盛为联席簿记人。

法国经济部长蒙特布尔周二稍早时曾说，政府前几次售股而得的现金，足以支应收购阿尔斯通股权。(完)