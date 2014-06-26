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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 08:02 BJT

****主要国家经济指标预测--6月26日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段       预估值      前值
    6月26日(四)
    0645  法国消费者信心指数                               6月           85          85
     --   美国达拉斯联储PCE物价指数                        5月           --       +2.5%
    1230  美国实质个人支出                                 5月           --       -0.3%
              个人所得                                                +0.4%       +0.3%
              PCE物价指数(较前月)                                        --       +0.2%
              核心PCE物价指数(较上年同期)                                --       +1.4%
              核心PCE物价指数(较前月)                                 +0.2%       +0.2%
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)               6月21日当周         31        31.2
              四周均值(万人)                                             --      31.175
              续请失业金人数(万人)                   6月14日当周        257       256.1
    1500  美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数                 6月           --        正10
    2245  新西兰进口(亿新西兰元)                           5月           42        39.6
                出口                                                   45.6        45.0
                贸易收支(亿新西兰元)(较前月)                          顺差3    顺差5.34         
                 
                贸易收支(亿新西兰元)                截至5月的一年  顺差14.3    顺差11.9
    2300  韩国经常帐(亿美元)                               5月           --    盈余98.1
    2300  韩国工业生产(较前月)                             5月        -0.5%       +0.1%
                      (较上年同期)                                    +0.3%       +2.4%
              服务业产出(较前月)                                         --       -1.0% 
    2305  英国GfK消费者信心指数                            6月          正2          0
    2330  日本所有家庭支出(较前月)                         5月        +2.5%      -13.3%
                          (较上年同期)                                -2.0%       -4.6%
    2330  日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)      5月        +3.4%       +3.2%
              全国整体CPI                                                --       +3.4%
              东京地区核心CPI(较上年同期)                  6月        +2.8%       +2.8%
              东京地区整体CPI                                            --       +3.1%
    2330  日本求才/求职比                                  5月         1.08        1.08
                   失业率                                              3.6%        3.6%
    2350  日本零售销售(较上年同期)                         5月        -1.8%       -4.4%

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段      现值      预估值     
    6月25日(三)
    0600  瑞士瑞银集团(UBS)消费指标                       5月         1.77          --
    0600  德国GfK消费者信心指数                           7月          8.9         8.5
    0645  法国企业景气指数                                6月           98          99
    0800  意大利经季节调整零售销售(较前月)                4月        +0.4%          --
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                     +2.6%          --
    0900  意大利消费者信心指数                            6月        105.7       106.3
    1000  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                   6月          正4        正24
    1100  美国抵押贷款市场指数                         6月20日当周   348.1          --
              再融资指数                                            1322.6          --
    1230  美国企业获利                                 第一季修正值 -13.0%          --
    1230  美国耐久财订单                                     5月     -1.0%        持平
              扣除运输的耐久财订单                                   -0.1%        +0.4%
              扣除国防的耐久财订单                                   +0.6%          --
              扣除飞机的非国防资本财订单                             +0.7%       +0.5%
    1230  美国第一季实质国内生产总值(GDP)环比年率      第一季终值    -2.9%       -1.7%
          GDP最终销售                                                -1.3%        持平
          GDP民间消费                                                +1.0%          --
          GDP隐性平减指数                                            +1.3%       +1.3%
          个人消费支出(PCE)物价指数                                  +1.4%       +1.4%
          核心PCE物价指数                                            +1.2%       +1.2%
    1345  美国Markit服务业PMI                            6月初值      61.2        58.0
    1345  美国Markit综合PMI                              6月初值      61.1          --
    --    美国建筑许可年率(万户)                        5月修正值    100.5          --    
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                          一周    14,865          --   
          外国投资日本股票(亿日圆)                                   2,956          --(完)
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