主要国家经济指标预测--6月26日****

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月26日(四) 0645 法国消费者信心指数 6月 85 85 -- 美国达拉斯联储PCE物价指数 5月 -- +2.5% 1230 美国实质个人支出 5月 -- -0.3% 个人所得 +0.4% +0.3% PCE物价指数(较前月) -- +0.2% 核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.4% 核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月21日当周 31 31.2 四周均值(万人) -- 31.175 续请失业金人数(万人) 6月14日当周 257 256.1 1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 6月 -- 正10 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 5月 42 39.6 出口 45.6 45.0 贸易收支(亿新西兰元)(较前月) 顺差3 顺差5.34 贸易收支(亿新西兰元) 截至5月的一年 顺差14.3 顺差11.9 2300 韩国经常帐(亿美元) 5月 -- 盈余98.1 2300 韩国工业生产(较前月) 5月 -0.5% +0.1% (较上年同期) +0.3% +2.4% 服务业产出(较前月) -- -1.0% 2305 英国GfK消费者信心指数 6月 正2 0 2330 日本所有家庭支出(较前月) 5月 +2.5% -13.3% (较上年同期) -2.0% -4.6% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 5月 +3.4% +3.2% 全国整体CPI -- +3.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 6月 +2.8% +2.8% 东京地区整体CPI -- +3.1% 2330 日本求才/求职比 5月 1.08 1.08 失业率 3.6% 3.6% 2350 日本零售销售(较上年同期) 5月 -1.8% -4.4% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月25日(三) 0600 瑞士瑞银集团(UBS)消费指标 5月 1.77 -- 0600 德国GfK消费者信心指数 7月 8.9 8.5 0645 法国企业景气指数 6月 98 99 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 4月 +0.4% -- 未经季节调整零售销售(较上年同期) +2.6% -- 0900 意大利消费者信心指数 6月 105.7 106.3 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 6月 正4 正24 1100 美国抵押贷款市场指数 6月20日当周 348.1 -- 再融资指数 1322.6 -- 1230 美国企业获利 第一季修正值 -13.0% -- 1230 美国耐久财订单 5月 -1.0% 持平 扣除运输的耐久财订单 -0.1% +0.4% 扣除国防的耐久财订单 +0.6% -- 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.7% +0.5% 1230 美国第一季实质国内生产总值(GDP)环比年率 第一季终值 -2.9% -1.7% GDP最终销售 -1.3% 持平 GDP民间消费 +1.0% -- GDP隐性平减指数 +1.3% +1.3% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.4% +1.4% 核心PCE物价指数 +1.2% +1.2% 1345 美国Markit服务业PMI 6月初值 61.2 58.0 1345 美国Markit综合PMI 6月初值 61.1 -- -- 美国建筑许可年率(万户) 5月修正值 100.5 -- 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 14,865 -- 外国投资日本股票(亿日圆) 2,956 --(完)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G