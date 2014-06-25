美国金融：众议院通过法案，放宽CFTC对衍生品的监管

欧元债市：法国公债收益率降至数月低点，欧洲央行利率前景打击德债
路透伦敦4月24日 - 法国总统大选第一轮选举结果周一令整个法国公债市场如释重负，而欧洲指标德国公债则表现不佳，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
路透华盛顿6月24日 - 美国众议院周二投票通过法案，削弱了商品期货交易委员会(CFTC)监管海外互换的权力，并且采取其他措施放宽衍生品市场监管。批评人士称此举可能会削弱市场稳定性。
该法案对CFTC重新授权，将改变CFTC对美国企业与国外企业互换的严格管制，并要求CFTC和美国证券交易委员会(SEC)一道建立新的管理体系。
此外，该法案还要求CFTC雇员对该委员会负责，而不是仅仅对主席负责。批评者认为这将拖慢决策进度。法案还要求CFTC所有决策遵从成本-效益分析，反对监管的人士曾在法庭上用这种手段来战胜监管。
农户等较小的市场参与者将免受CFTC代价不菲的新规监管，这些新规针对的是投机客。农户使用期货来保护其作物收入，以避免受到市场价格大幅波动影响。
参议院也在单独研究对CFTC重新授权的法案。国会通过法案可能会是一个漫长的过程。美国总统奥巴马的办公室上周表示，强烈反对众议院的法案，称这将削弱CFTC。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
路透伦敦4月24日 - 法国总统大选第一轮选举结果周一令整个法国公债市场如释重负，而欧洲指标德国公债则表现不佳，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21% * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20% 路透北京4月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三年、五年和10年期 固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧， 明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20 %。 上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一 点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。” 北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日 应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五
路透伦敦4月24日 - 英国10年期公债收益率升至两周来的最高位，因 法国中间派候选人马克龙在总统选举首轮投票中获胜，缓解了市场对于再 度面临民粹主义冲击的担忧，促使投资者抛售欧洲公债，转而投资更具风 险的资产。 英国10年期公债收益率 早盘一度高见1.102%，为4月10日 以来的最高位，最新交投在1.101%，日内上涨七个基点左右。 英国10年期公债与德国10年期公债 收益率之差为75个基 点左右，与上周五相比几无变动。(完) (编译 侯雪苹；审校 张涛)