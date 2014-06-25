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债券 | 2014年 6月 25日 星期三 12:35 BJT

美国金融：众议院通过法案，放宽CFTC对衍生品的监管

路透华盛顿6月24日 - 美国众议院周二投票通过法案，削弱了商品期货交易委员会(CFTC)监管海外互换的权力，并且采取其他措施放宽衍生品市场监管。批评人士称此举可能会削弱市场稳定性。

该法案对CFTC重新授权，将改变CFTC对美国企业与国外企业互换的严格管制，并要求CFTC和美国证券交易委员会(SEC)一道建立新的管理体系。

此外，该法案还要求CFTC雇员对该委员会负责，而不是仅仅对主席负责。批评者认为这将拖慢决策进度。法案还要求CFTC所有决策遵从成本-效益分析，反对监管的人士曾在法庭上用这种手段来战胜监管。

农户等较小的市场参与者将免受CFTC代价不菲的新规监管，这些新规针对的是投机客。农户使用期货来保护其作物收入，以避免受到市场价格大幅波动影响。

参议院也在单独研究对CFTC重新授权的法案。国会通过法案可能会是一个漫长的过程。美国总统奥巴马的办公室上周表示，强烈反对众议院的法案，称这将削弱CFTC。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
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