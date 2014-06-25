《焦点》叶伦可能改写美联储在工资和通胀方面的规则

餐饮是能够把低技术或失去信心的劳动者拉回到就业大军中的行业之一。业界人士表示，鲜有证据显示餐厅工资、员工编制或营业收入将会大幅增加。

国家餐馆协会(National Restaurant Association)政府事务主管Scott DeFife表示，餐厅老板们“希望静观其变，”并且在招聘员工的问题上态度非常谨慎，只有在不得不添加人手的时候，才会选择这样做。

至于美联储一直放心不下的建筑业，在企业家和分析师看来，经济应可迎来更好的表现，然而眼下却陷入一个怪圈，消费者、企业和银行相互观望，却无人先行一步；失业人员则被困在外围。

Evergreen Development Group所有人Rick Judson表示，在经济改善之前，首次购房人仍不愿意出手。但问题在于，除非房屋购买量增加，否则经济不会改善。

Rick Judson所雇佣的承包商也一样持中立态度。这些承包商认为住房供给较少，但不愿意雇佣足够数量的木工与电气技师来加以应对；这些人担心经济复苏可能尚未稳固下来。(完) (编译 李春喜/白云/石冠兰/张若琪/洪曦; 审校 王洋/田建华/蔡美珍/艾茂林)