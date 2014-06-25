表格：LME金属库存最新变化--6月25日

全球贵金属：4月21日SPDR黄金持仓增加0.52%，iShares白银持仓减少0.29%

路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.5 2%， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,607,757.5 4月21日 27,464,990.6 4月20日 142,766.9 0.52% iShares 325,361,508.7 4月21日 326,308,164.7 4月20日 -946,656.0 -0.29% (完) (编译 汪红英；审校 于春红)