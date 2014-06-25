表格：LME金属库存最新变化--6月25日

欧洲汇市：英镑兑欧元大跌，法国大选结果缓解对欧元的担忧
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透6月25日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 156,825 -900 锡 11,100 +255 铅 192,175 -350 锌 668,775 -2,475 铝 5,066,250 -5,875 镍 305,862 +474 铝合金 36,260 持平 NASAAC 63,580 -20 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 王洋; 审校 田建华)
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.5 2%， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,607,757.5 4月21日 27,464,990.6 4月20日 142,766.9 0.52% iShares 325,361,508.7 4月21日 326,308,164.7 4月20日 -946,656.0 -0.29% (完) (编译 汪红英；审校 于春红)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)