《路透晚报》--6月25日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：收低0.7%至一周低位，安倍第三支箭反应冷淡

日本股市日经指数周三跌至一周低位，因投资人将近期涨势的获利了结。与此同时，政府倍受期待的成长战略却在市场波澜未兴。日经指数下跌0.7%至15,266.61点，是6月18日以来最低收盘水准。东证股价指数下跌0.6%至1,260.83点，JPX日经400指数下跌0.6%至11,472.04点。

--中国股市：沪综指缩量收跌，新股即将上市投资者信心显不足

中国股市沪综指缩量收跌，受有色、化工等权重股整体拖累，大盘低开低走。分析师表示，明天首批新股将上市，市场炒新热情料升温，但对未来经济表现和上市公司业绩的担忧令投资者信心不足，导致股指继续呈弱势震荡格局。沪综指收报2,025.502点，跌8.429点或0.41%。

--香港股市：恒生国企指数跌至一个月收盘低位，因金融保险股走软

香港股市恒生国企指数下滑至一个月收盘低位，受累于中资银行和保险股。恒生国企指数跌0.7%至10180.05点，为5月27日以来低点。恒生指数微跌0.1%至22,866.70点。

--全球汇市：英镑因英国央行打击升息预期而下跌，欧元受益

英镑延续跌势，兑欧元大幅下挫，因英国央行总裁卡尼言论让今年稍晚加息的预期降温，投资者削减押注。英镑下跌，欧元最为受益。英镑兑美元跌至近一周低点1.6953，脱离上周三所及五年半高位1.7064。欧元兑英镑涨0.2%，报0.8030，突破之前的止损买单点0.8025。欧元兑美元则上涨至1.3615美元

--欧元债市：德债收益率拉近年内低点，伊拉克局势刺激避险买盘

德国政府公债收益率(殖利率)跌向今年以来最低水平，因伊拉克局势刺激避险买盘。10年期德债收益率下滑1.5个基点至1.31%，仅略高于1.285%的今年低点。德债期货上涨18个跳动点，报146.29，过去两周已上涨将近两大点。

--国际油市：布兰特原油跌破114美元，但伊拉克局势限制跌幅

布兰特原油跌破每桶114美元，此前在过去两周大涨；但人们仍担心伊拉克乱局持续会打压该国供应，因此也令油价得到支撑。0826 GMT，布兰特原油跌0.66美元，至每桶113.80，周二上涨0.34美元。美国原油上涨0.16美元，报106.19美元，在亚洲早盘曾触及107.50。

--金属期市：伦铜守在三周高点附近，受助于供应收紧

伦敦期铜守在三周高点附近，受全球交易所库存下滑支撑，而北半球迎来暑假则限制了交投。0828 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜变动不大，报每吨6,887.25美元，距周一所及的6,900美元三周高点不远。上海期交所8月期铜合约亦近持平，报每吨49,420元人民币。

--全球金市：金价脱离两个月高位，触高位后实货买兴消退