《路透晚报》--6月25日日间新闻摘要（国际版）

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
[市场摘要]
--日本股市：收低0.7%至一周低位，安倍第三支箭反应冷淡
日本股市日经指数周三跌至一周低位，因投资人将近期涨势的获利了结。与此同时，政府倍受期待的成长战略却在市场波澜未兴。日经指数下跌0.7%至15,266.61点，是6月18日以来最低收盘水准。东证股价指数下跌0.6%至1,260.83点，JPX日经400指数下跌0.6%至11,472.04点。
--中国股市：沪综指缩量收跌，新股即将上市投资者信心显不足
中国股市沪综指缩量收跌，受有色、化工等权重股整体拖累，大盘低开低走。分析师表示，明天首批新股将上市，市场炒新热情料升温，但对未来经济表现和上市公司业绩的担忧令投资者信心不足，导致股指继续呈弱势震荡格局。沪综指收报2,025.502点，跌8.429点或0.41%。
--香港股市：恒生国企指数跌至一个月收盘低位，因金融保险股走软
香港股市恒生国企指数下滑至一个月收盘低位，受累于中资银行和保险股。恒生国企指数跌0.7%至10180.05点，为5月27日以来低点。恒生指数微跌0.1%至22,866.70点。
--全球汇市：英镑因英国央行打击升息预期而下跌，欧元受益
英镑延续跌势，兑欧元大幅下挫，因英国央行总裁卡尼言论让今年稍晚加息的预期降温，投资者削减押注。英镑下跌，欧元最为受益。英镑兑美元跌至近一周低点1.6953，脱离上周三所及五年半高位1.7064。欧元兑英镑涨0.2%，报0.8030，突破之前的止损买单点0.8025。欧元兑美元则上涨至1.3615美元
--欧元债市：德债收益率拉近年内低点，伊拉克局势刺激避险买盘
德国政府公债收益率(殖利率)跌向今年以来最低水平，因伊拉克局势刺激避险买盘。10年期德债收益率下滑1.5个基点至1.31%，仅略高于1.285%的今年低点。德债期货上涨18个跳动点，报146.29，过去两周已上涨将近两大点。
--国际油市：布兰特原油跌破114美元，但伊拉克局势限制跌幅
布兰特原油跌破每桶114美元，此前在过去两周大涨；但人们仍担心伊拉克乱局持续会打压该国供应，因此也令油价得到支撑。0826 GMT，布兰特原油跌0.66美元，至每桶113.80，周二上涨0.34美元。美国原油上涨0.16美元，报106.19美元，在亚洲早盘曾触及107.50。
--金属期市：伦铜守在三周高点附近，受助于供应收紧
伦敦期铜守在三周高点附近，受全球交易所库存下滑支撑，而北半球迎来暑假则限制了交投。0828 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜变动不大，报每吨6,887.25美元，距周一所及的6,900美元三周高点不远。上海期交所8月期铜合约亦近持平，报每吨49,420元人民币。
--全球金市：金价脱离两个月高位，触高位后实货买兴消退
金价下跌，在上日触及两个月高位后实货买盘消散。银价亦从三个月高位回落。0830 GMT，现货金跌3.40美元，报每盎司1,314.20美元，周二升至4月15日以来高位1,325.90美元。美国黄金期货报每盎司1,314.8美元，下跌6.5美元。现货银跌至每盎司20.84美元，周二曾涨至3月18日以来高点每盎司21.14美元。 (完) (整理 王冠中; 审校 蔡美珍)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5