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亚洲 | 2014年 6月 25日 星期三 14:15 BJT

《汇市简讯》美元/日圆原地踏步，日股日经指数收跌0.71%

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* 美元/日圆亚洲时段走势迟滞，守于101.86-97区间，欧元/日圆区间在138.57-71

* 日股日经指数收低0.71%，报15,266.61，主要受厌恶风险气氛影响

* 美债收益率下跌，股市走疲，以及上档选择权到期，压抑走势

* 买单从101.80附近向下分布，停止单在101.50下方出现

* 技术面支撑先后在101.80的一目均衡基准线、101.75的云区底部及101.68的200日均线

* 102.00附近开始有一些卖单，但102.20之后卖单规模更大(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
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