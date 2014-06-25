台湾汇市：台币微收贬结束连两升，临月底进出口商实需令成交放大

* 台币随韩元收贬，但实质交易稳中透坚 * 出口商仍有抛汇压力，季底前台币料有望微升 * 明日实质交易区间估在29.950-30.000 路透台北6月25日 - 台币兑美元 周三收小贬，结束先前连二日升值， 但实质交易稳中透坚。交易员指出，临近月底，不管是进口商或出口商的实质需求涌现，外 资也略有汇入。他们认为，月底之前出口商的美元卖单仍有机会小幅度推升台币。 汇银人士指出，虽然韩元走弱，且外资也在韩股卖超，但是台股在外资持续加码下，表 现仍优于亚股，预料外资汇入有望持续。此外，月底的出口商美元卖单看来仍未消化完毕， 预料到月底之前仍将有不少美元卖单。只不过在央行的管控之下，台币升值的力道应不致太 强劲。 〞台币应该还有一点升值空间，毕竟出口商还有很多(美元)没有卖到。〞一位小型商银 交易员说。 他们也表示，由于6月底进口商和出口商都有实需，今日成交热络。以台北外汇经纪公 司的成交量8.02亿美元来看，创下逾二周的高位。前高在6月3日的8.11亿美元。 交易员预估明日台币实质交投区间在29.950-30.000，今日主交易区间在29.974-29.989 ，上日交易区间主要在29.970-29.993。 台湾股市周三微收跌，但表现优于亚股。外资及陆资在台股买超33.69亿台币，连续三 个交易日买超共计114.86亿台币。 路透调查显示，台湾央行将在周四(26日)举行的理监事会议中，连续三年维持重贴现率 在1.875%不变。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价变化不 大，一个月远汇报价 尾盘在29.941/29.950左右，上日纽约盘收在29.915。 韩元兑美元 周三下滑，因股市资金外流且进口商有美元需求。韩元 在 本地市场收报1,021.0，较周二国内收盘价1,018.4跌落0.3%。 本周全球重要经济事件与数据包括： 6/25(三)：德国7月GfK消费者信心、美国建筑许可年率5月修正值、美国企业获利第一 季修正值和5月耐久财订单、美国实质国内生産总值(GDP)第一季终值、美国6月Markit服务 业/综合PMI初值； 6/26(四)：美国5月达拉斯联储PCE物价指数、美国5月实质个人支出和PCE物价指数、 美国一周初请失业金人数、美国6月堪萨斯城联储综合指数、日本5月CPI、所有家庭支出和 失业率、日本5月零售销售、美国圣路易斯联储总裁布拉德发表讲话、英国央行发布半年金 融稳定性报告，总裁卡尼举行新闻发布会、美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表讲话； 6/27(五)：中国1-5月规模以上工业企业利润、英国第一季GDP、企业投资和经常帐收 支终值、欧元区6月企业景气指数和消费者信心指数、德国6月CPI和消费者物价调和指数(HI CP)、美国路透/密西根大学消费者信心指数6月终值、美国经济周期研究所(ECRI)一周领先 指标。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.051 30.031 29.974-30.051 30.040 8.02 6.44 元太外汇经纪公司 30.046 30.030 29.974-30.046 30.035 3.06 2.09 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.035/-0.025 美元/台币六个月期 -0.185/-0.165 -0.180/-0.165 (完)