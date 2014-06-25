中国传奇石油交易商“杨疯子”去世

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月24日（记者 陈爱珠） - 珠海振戎的工作人员及相关熟人称，中国传奇石油交易商、珠海振戎公司原总经理杨庆龙去世。杨庆龙于20世纪90年代开始了中国与伊朗的石油贸易，以酒量和熊抱伊朗官员而出名，自称“杨疯子”。

“他是个传奇式的人物，一个真正的汉子，非常坚毅。”一名石油行业的高管表示，并称打算前往杨庆龙的故乡云南省参加他的葬礼。

“你找不出第二个能取代杨庆龙的中国官员。”

杨庆龙周日因癌症去世，享年62岁。1995年前后，“军方高层友人”希望有人通过正规渠道从伊朗进口原油，于是杨庆龙创立了珠海振戎。当时伊朗向中国供应石油，用以支付中国在1980-1988年间伊朗与伊拉克战争中向伊朗提供的军火。

到2001年，珠海振戎原油进口量占中国原油进口总量的比例高达16%，年进口伊朗原油达1,100万吨（合每日22万桶）。

美国国务院数据显示，10年后，珠海振戎成为了对伊朗最大的精炼石油产品供应商。2010年7月至2011年1月，珠海振戎安排逾5亿美元的汽油运输至伊朗，受到美国制裁。

杨庆龙拥有军方背景，酒量非常好，总是穿一件军服式的绿色外套，肩上背一个帆布包。

关于杨庆龙的故事有很多，包括他拍桌子要求一家中国炼油厂接受伊朗石油，以及他熊抱伊朗官员、并将他们举起等等。

杨庆龙会在晚宴上向别人介绍他在精神病院的生活，他年轻时大部分时间在精神病院度过。杨庆龙自称“杨疯子”。

“有些人可能看不惯他一些不太体面的举止，但我很尊重杨庆龙，因为他做事情是为了中国的政治需求，而不仅仅为了追求商业利益。”前述准备参加杨庆龙葬礼的高管说道。

消息人士称，是杨庆龙为中石油、中石化和中海油等中国能源巨头与伊朗牵线搭桥。

与杨庆龙共事过的人表示，杨庆龙的成功源于他的口才、高超的社交能力和野心。

“‘杨疯子’的沟通能力和他不同寻常的个性是在跟他同一级别的中国官员当中很难找到的。”一名前珠海振戎交易商说道。

与杨庆龙共事过的人称，闲暇的时候，杨庆龙有些像书呆子，而且他还是个电影迷。他们说杨庆龙反复阅读拿破仑和希特勒的传记以及中国古典名着《红楼梦》。他还带员工去电影院看《角斗士》和《拯救大兵瑞恩》等好莱坞大片。

杨庆龙2011年退休，并担任珠海振戎的顾问。

“中国的伊朗石油生意能够做到今天，很大程度上是靠了老杨。”上述前珠海振戎交易员表示。（完）