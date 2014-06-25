版本:
中国
债券 | 2014年 6月 25日 星期三 15:30 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑买盘拉动欧元/美元微升

0714GMT

* 欧元/美元获得微幅推升，受到欧元/英镑轧空拉动

* 欧元/美元持续迟滞走势，尽管有欧元区数据疲软及美国数据较佳的消息，汇价仍然未受影响

* 利率走向背道而驰的因素，可能终将压抑欧元/美元

* 短期利率已受波及，两年期美债/德债利差扩大至46.5个基点

* 极短线技术面仍偏多，交易商目标上看1.3650-70

* 据称在1.3650附近有不小的宏观基金卖盘(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐