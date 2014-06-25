《汇市简讯》欧元/英镑买盘拉动欧元/美元微升

欧元债市：法国公债收益率降至数月低点，欧洲央行利率前景打击德债
路透伦敦4月24日 - 法国总统大选第一轮选举结果周一令整个法国公债市场如释重负，而欧洲指标德国公债则表现不佳，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
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* 欧元/美元获得微幅推升，受到欧元/英镑轧空拉动
* 欧元/美元持续迟滞走势，尽管有欧元区数据疲软及美国数据较佳的消息，汇价仍然未受影响
* 利率走向背道而驰的因素，可能终将压抑欧元/美元
* 短期利率已受波及，两年期美债/德债利差扩大至46.5个基点
* 极短线技术面仍偏多，交易商目标上看1.3650-70
* 据称在1.3650附近有不小的宏观基金卖盘(完)
路透伦敦4月24日 - 法国总统大选第一轮选举结果周一令整个法国公债市场如释重负，而欧洲指标德国公债则表现不佳，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21% * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20% 路透北京4月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三年、五年和10年期 固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧， 明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20 %。 上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一 点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。” 北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日 应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五
路透伦敦4月24日 - 英国10年期公债收益率升至两周来的最高位，因 法国中间派候选人马克龙在总统选举首轮投票中获胜，缓解了市场对于再 度面临民粹主义冲击的担忧，促使投资者抛售欧洲公债，转而投资更具风 险的资产。 英国10年期公债收益率 早盘一度高见1.102%，为4月10日 以来的最高位，最新交投在1.101%，日内上涨七个基点左右。 英国10年期公债与德国10年期公债 收益率之差为75个基 点左右，与上周五相比几无变动。(完) (编译 侯雪苹；审校 张涛)