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亚洲 | 2014年 6月 25日 星期三 15:27 BJT

表格：外资在韩国股市卖超360亿韩元

路透首尔6月25日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超360亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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6月25日 -36.0 33.9 8.1

6月24日 28.8 227.3 -251.9

6月23日 10.6 141.2 -126.0

6月20日 -89.8 76.7 268.3

6月19日 -38.4 60.9 10.4

6月18日 138.1 -278.6 138.9

6月17日 32.3 -44.4 11.7

6月16日 37.2 4.4 -12.2

6月13日 -255.1 -85.0 359.8

6月12日 11.7 -159.5 152.0

6月11日 144.7 -71.0 -128.0

6月10日 214.9 8.4 -222.7

6月 9日 20.0 -4.7 -18.8

6月 5日 65.8 -435.0 186.7

6月 3日 17.2 -59.6 44.2

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本月以来 515.6 -675.3 363.1

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今年以来 1,756.6 -2,269.6 942.0

----------------------------------------------(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
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