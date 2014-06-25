表格：外资在韩国股市卖超360亿韩元

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
路透首尔6月25日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超360亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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6月25日 -36.0 33.9 8.1
6月24日 28.8 227.3 -251.9
6月23日 10.6 141.2 -126.0
6月20日 -89.8 76.7 268.3
6月19日 -38.4 60.9 10.4
6月18日 138.1 -278.6 138.9
6月17日 32.3 -44.4 11.7
6月16日 37.2 4.4 -12.2
6月13日 -255.1 -85.0 359.8
6月12日 11.7 -159.5 152.0
6月11日 144.7 -71.0 -128.0
6月10日 214.9 8.4 -222.7
6月 9日 20.0 -4.7 -18.8
6月 5日 65.8 -435.0 186.7
6月 3日 17.2 -59.6 44.2
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本月以来 515.6 -675.3 363.1
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今年以来 1,756.6 -2,269.6 942.0
----------------------------------------------(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5