版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 25日 星期三 15:37 BJT

日本债市：稳中有升，长债表现出色

路透东京6月25日 - 日本政府公债价格周三持稳至微升，长债表现出色，因对伊拉克局势的担忧推低股价。

稍早，部分地区银行零散买入当前五年期日债，预期日本央行将暂时将五年期日债收益率(殖利率)维持在当前水平。

交易商称，部分养老金基金买入八年至九年期日债，以进行月底存续期调仓；部分国内人寿保险商买入剩余期限14-16年的20年期日债。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.085% +0.5 0.080%

五年期公债 0.000% +0.0 0.170%

10年期公债 0.575% +0.0 0.575%

20年期公债 1.430% -1.5 1.445%

30年期公债 1.705% -1.0 1.715%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.53 +0.09 145.44

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐