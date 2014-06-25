日本债市：稳中有升，长债表现出色

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
路透东京6月25日 - 日本政府公债价格周三持稳至微升，长债表现出色，因对伊拉克局势的担忧推低股价。
稍早，部分地区银行零散买入当前五年期日债，预期日本央行将暂时将五年期日债收益率(殖利率)维持在当前水平。
交易商称，部分养老金基金买入八年至九年期日债，以进行月底存续期调仓；部分国内人寿保险商买入剩余期限14-16年的20年期日债。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.085% +0.5 0.080%
五年期公债 0.000% +0.0 0.170%
10年期公债 0.575% +0.0 0.575%
20年期公债 1.430% -1.5 1.445%
30年期公债 1.705% -1.0 1.715%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.53 +0.09 145.44
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军；审校 张若琪)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5