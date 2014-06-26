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货币新闻 | 2014年 6月 26日 星期四 09:30 BJT

中国新股：龙大肉食等三新股首日上市开盘，涨幅均达两成上限

路透上海6月26日 - 中国A股IPO在6月中旬重启后，首批上市新股周四集体亮相。龙大肉食 、雪浪环境 、飞天诚信 三只新股均以上限开盘，都较各自的发行价上涨两成。

龙大肉食开盘报11.75元人民币，发行价为9.79元；雪浪环境开在17.68元，发行价为14.73元；飞天诚信开在39.76元，发行价33.13元。

按深交所新的新股上市规则，新股上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为发行价的上下20%。在连续竞价开始后，当新股盘中成交价较开盘价首次涨跌达到或超过10%时，将实施盘中临时停牌30分钟。而上市首日新股的成交区间设定为其发行价的64%-144%。（完） (发稿 林琦；撰写 边竞；审校 黄凯)
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