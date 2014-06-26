中国新股：龙大肉食等三新股首日上市开盘，涨幅均达两成上限

按深交所新的新股上市规则，新股上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为发行价的上下20%。在连续竞价开始后，当新股盘中成交价较开盘价首次涨跌达到或超过10%时，将实施盘中临时停牌30分钟。而上市首日新股的成交区间设定为其发行价的64%-144%。（完） (发稿 林琦；撰写 边竞；审校 黄凯)