中国新股：龙大肉食等三新股首日上市开盘，涨幅均达两成上限

标题新闻：2月美国汽油日需求同比减少2.4%或21.8万桶，至898.8万桶，连降第二个月-EIA
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路透上海6月26日 - 中国A股IPO在6月中旬重启后，首批上市新股周四集体亮相。龙大肉食 、雪浪环境 、飞天诚信 三只新股均以上限开盘，都较各自的发行价上涨两成。
龙大肉食开盘报11.75元人民币，发行价为9.79元；雪浪环境开在17.68元，发行价为14.73元；飞天诚信开在39.76元，发行价33.13元。
按深交所新的新股上市规则，新股上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为发行价的上下20%。在连续竞价开始后，当新股盘中成交价较开盘价首次涨跌达到或超过10%时，将实施盘中临时停牌30分钟。而上市首日新股的成交区间设定为其发行价的64%-144%。（完） (发稿 林琦；撰写 边竞；审校 黄凯)
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路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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