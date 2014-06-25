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亚洲 | 2014年 6月 25日 星期三 15:58 BJT

欧元债市：德债收益率拉近年内低点，伊拉克局势刺激避险买盘

10年期德债收益率 下滑1.5个基点至1.31%，仅略高于1.285%的今年低点。德债期货 上涨18个跳动点，报146.29，过去两周已上涨将近两大点。

欧元区债信评级最低的公债收益率小幅上升，因投资人在意大利发行债券之前腾出空间。

意大利今天将发行最多35亿欧元与通胀挂钩的债券和零息债券，周五再发行最多80亿欧元债券。

意大利 及西班牙 10年期公债收益率均上涨1个基点，最新分别报2.78%和2.67%。它们本周均已大幅下滑，因欧元区数剧疲弱，使外界益发预期欧洲央行未来可能得推出大规模资产购买计划。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张涛/李婷仪 审校 张若琪/田建华)
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