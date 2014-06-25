台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
路透6月25日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
* 欧元/日圆：在图表上触及关键阻力位，即200日移动均线和两个月下跌趋势线138.85/96，我们认为市场走势将困顿。若欧元/日圆下跌，或可在138.50/60寻得初步支撑位。之下是137.70，这是2月低点136.25的屏障。
* 澳元/美元：未能突破0.9448/60(2013年11月和4月高点)阻力位，市场关注点回到2014年上涨趋势线0.9330，现在的问题是，该水准能否守住。我们略偏向同意能够守住的观点(但并不坚持这样的观点不放)。2014年上涨趋势线在0.9330，只要在该水准上方，市场即为多头市场。如果澳元/美元升至0.9460，预计未来将进一步涨向0.9523，也就是2013年10月以来跌势的78.6%回档位。
* 英镑/美元：正在从主要阻力位1.7041/51(2009年高位和2005年低点)缓慢回撤，目前为止，我们认为这只是由获利了结导致的。日内发出信号相互矛盾，当前我们仍不能排除英镑/美元再度测试1.7040/50区域的可能性。但眼下我们认为，英镑/美元很可能跌向支撑位1.6920。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3613 1.3605 +0.06 -0.96 1.3745
美元/日圆 101.89 101.97 -0.08 -3.24 105.30
欧元/日圆 138.69 138.70 -0.01 -4.11 144.63
美元/瑞郎 0.8934 0.8935 -0.01 +0.07 0.8928
英镑/美元 1.6960 1.6984 -0.14 +2.44 1.6556
美元/加元 1.0744 1.0743 +0.01 +1.17 1.0620
澳元/美元 0.9366 0.9362 +0.04 +5.08 0.8913
新西兰元/美元 0.8674 0.8671 +0.03 +5.70 0.8206
欧元/瑞郎 1.2163 1.2159 +0.03 -0.88 1.2271
欧元/英镑 0.8025 0.8011 +0.17 -3.28 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1661 9.1465 +0.21 +3.60 8.8474
美元/挪威克朗 6.1282 6.1110 +0.28 +1.02 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 田建华)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5