路透6月25日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

* 欧元/日圆：在图表上触及关键阻力位，即200日移动均线和两个月下跌趋势线138.85/96，我们认为市场走势将困顿。若欧元/日圆下跌，或可在138.50/60寻得初步支撑位。之下是137.70，这是2月低点136.25的屏障。

* 澳元/美元：未能突破0.9448/60(2013年11月和4月高点)阻力位，市场关注点回到2014年上涨趋势线0.9330，现在的问题是，该水准能否守住。我们略偏向同意能够守住的观点(但并不坚持这样的观点不放)。2014年上涨趋势线在0.9330，只要在该水准上方，市场即为多头市场。如果澳元/美元升至0.9460，预计未来将进一步涨向0.9523，也就是2013年10月以来跌势的78.6%回档位。

* 英镑/美元：正在从主要阻力位1.7041/51(2009年高位和2005年低点)缓慢回撤，目前为止，我们认为这只是由获利了结导致的。日内发出信号相互矛盾，当前我们仍不能排除英镑/美元再度测试1.7040/50区域的可能性。但眼下我们认为，英镑/美元很可能跌向支撑位1.6920。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3613 1.3605 +0.06 -0.96 1.3745

美元/日圆 101.89 101.97 -0.08 -3.24 105.30

欧元/日圆 138.69 138.70 -0.01 -4.11 144.63

美元/瑞郎 0.8934 0.8935 -0.01 +0.07 0.8928

英镑/美元 1.6960 1.6984 -0.14 +2.44 1.6556

美元/加元 1.0744 1.0743 +0.01 +1.17 1.0620

澳元/美元 0.9366 0.9362 +0.04 +5.08 0.8913

新西兰元/美元 0.8674 0.8671 +0.03 +5.70 0.8206

欧元/瑞郎 1.2163 1.2159 +0.03 -0.88 1.2271

欧元/英镑 0.8025 0.8011 +0.17 -3.28 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1661 9.1465 +0.21 +3.60 8.8474

美元/挪威克朗 6.1282 6.1110 +0.28 +1.02 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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