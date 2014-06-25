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亚洲 | 2014年 6月 25日 星期三 16:11 BJT

金属期市：伦铜守在三周高点附近，受助于供应收紧

“目前价格几乎没怎么波动，尤其美国7月4日假期将至，北半球又到夏季，”悉尼顾问公司Rivkin的Tim Radford称。

“市场将继续这样寂静下去，直到看到美国联邦储备理事会(美联储/FED)有什么动静。一旦获得升息的暗示，市场价格可能会有相当明显的修正。”

0737 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 变动不大，报每吨6,892美元，距周一所及的6,900美元三周高点不远。

上海期交所8月期铜合约 亦近持平，报每吨49,420元人民币。

国际铜业研究组织(ICSG)最新的月报称，全球精炼铜市场3月呈现83,000吨的供应缺口，2月为过剩2,000吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/张若琪 审校 王洋/李婷仪)
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