《全球汇市》英镑因BOE卡尼打击升息预期而下跌，欧元受益

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
“能量增加，若突破当前交投区间，美元/日圆可能向任一方向大幅波动，”道富银行驻东京外汇部门主管Bart Wakabayashi表示。
“据称在101.50日圆和102.50日圆的停止单稳步增加。市场正在窄幅区间交投，变动不大。整体来说，日圆似乎买需良好，除非日本央行进一步出台宽松计划。”
日本消费者物价指数(CPI)数据将于周五公布，若有新迹象显示日本正在摆脱通缩，则可能会进一步限制日本央行继续放宽政策的前景。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3610 1.3605 +0.04 -0.98 1.3745
美元/日圆 101.91 101.97 -0.06 -3.22 105.30
欧元/日圆 138.73 138.70 +0.02 -4.08 144.63
美元/瑞郎 0.8935 0.8935 +0.00 +0.08 0.8928
英镑/美元 1.6958 1.6984 -0.15 +2.43 1.6556
美元/加元 1.0743 1.0743 +0.00 +1.16 1.0620
澳元/美元 0.9360 0.9362 -0.02 +5.02 0.8913
新西兰元/美元 0.8671 0.8671 +0.00 +5.67 0.8206
欧元/瑞郎 1.2164 1.2159 +0.04 -0.87 1.2271
欧元/英镑 0.8025 0.8011 +0.17 -3.28 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1714 9.1465 +0.27 +3.66 8.8474
美元/挪威克朗 6.1295 6.1110 +0.30 +1.04 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦/孙茉莉/李婷仪/朱晓军；审校 田建华/王洋/张若琪/艾茂林)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5