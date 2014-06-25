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亚洲 | 2014年 6月 25日 星期三 16:15 BJT

《全球汇市》英镑因BOE卡尼打击升息预期而下跌，欧元受益

“能量增加，若突破当前交投区间，美元/日圆可能向任一方向大幅波动，”道富银行驻东京外汇部门主管Bart Wakabayashi表示。

“据称在101.50日圆和102.50日圆的停止单稳步增加。市场正在窄幅区间交投，变动不大。整体来说，日圆似乎买需良好，除非日本央行进一步出台宽松计划。”

日本消费者物价指数(CPI)数据将于周五公布，若有新迹象显示日本正在摆脱通缩，则可能会进一步限制日本央行继续放宽政策的前景。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3610 1.3605 +0.04 -0.98 1.3745

美元/日圆 101.91 101.97 -0.06 -3.22 105.30

欧元/日圆 138.73 138.70 +0.02 -4.08 144.63

美元/瑞郎 0.8935 0.8935 +0.00 +0.08 0.8928

英镑/美元 1.6958 1.6984 -0.15 +2.43 1.6556

美元/加元 1.0743 1.0743 +0.00 +1.16 1.0620

澳元/美元 0.9360 0.9362 -0.02 +5.02 0.8913

新西兰元/美元 0.8671 0.8671 +0.00 +5.67 0.8206

欧元/瑞郎 1.2164 1.2159 +0.04 -0.87 1.2271

欧元/英镑 0.8025 0.8011 +0.17 -3.28 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1714 9.1465 +0.27 +3.66 8.8474

美元/挪威克朗 6.1295 6.1110 +0.30 +1.04 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦/孙茉莉/李婷仪/朱晓军；审校 田建华/王洋/张若琪/艾茂林)
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